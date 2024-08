Tourisme

Hanoï et Hô Chi Minh-Ville parmi les dix villes les plus abordables d'Asie

Photo : VNA/CVN

Le classement se base sur le prix moyen des chambres doubles standard et des billets d'avion aller-retour en classe économique, pour la période de juin à décembre. À Hô Chi Minh-Ville, le coût moyen d'un séjour est d'environ 1.452 USD. Les visiteurs peuvent réaliser des économies notables grâce au vol direct entre la ville et San Francisco, dont le prix aller-retour avoisine les 660 USD. De plus, les tarifs de la restauration et de l'hébergement y sont très abordables, faisant de cette métropole une destination idéale pour les voyageurs au budget limité.

Hanoï, quant à elle, se classe 9e avec un coût total de voyage estimé à environ 1.546 USD.

Taipei, à Taïwan (Chine), occupe la première place de ce palmarès des villes les moins onéreuses pour les voyageurs.

VOV/VNA/CVN