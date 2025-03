Nikkei Asia explore le charme d'une Hanoï dynamique et animée

L'article ''Footloose in Hanoi: Celebrate city's charm, street food and relics from past'' (Footloose à Hanoï : célébrez le charme de la ville, la cuisine de rue et les vestiges du passé) de Zinara Rathnayake, publié le 1 er mars dans la version en ligne du journal japonais Nikkei Asia , dépeint de manière vivante l'attrait de Hanoï.

Photo : Capture d'écran/CVN

Il met en lumière le Vieux quartier animé de la capitale vietnamienne, sa cuisine de rue alléchante, sa culture du café unique, sa riche histoire et sa jeunesse dynamique.

L'article s'ouvre sur une matinée d'hiver de fin décembre, où l'auteure observe une Hanoï animée saluant la journée. Des vendeuses de rue pédalent sur des vélos chargés de fleurs aux couleurs variées. Des groupes de femmes âgées dansent avec énergie autour du lac Hoàn Kiêm, tandis qu'à proximité, des employés de bureau en costume sont assis sur des tabourets en plastique le long du trottoir, discutant autour de bols fumants de pho.

Le Vieux quartier de Hanoï est illustré à travers des images vivantes d'orfèvres fabriquant des bijoux complexes dans la rue Hang Bac, et la rue Hàng Ma qui, réputée pour ses articles en papier et leur papeterie, se transforme en décembre en un véritable pays des merveilles de Noël avec des décorations festives rouges et blanches.

Selon le Département municipal du Tourisme, Hanoï a accueilli quatre millions de visiteurs étrangers en 2023.

La cuisine est un élément incontournable du charme de la ville, avec des plats emblématiques tels que le pho (soupe de nouilles vietnamienne), le banh xeo (crêpe de riz croustillante farcie), le cha ca lang (poisson-chat grillé au curcuma avec de l’aneth et des nouilles), le bun cha (porc grillé avec des nouilles vermicelles et une sauce à tremper), le banh mi (sandwich vietnamien) et le banh khuc (gâteau de riz gluant à base de feuilles d’armoise et de khuc)...

L’auteure souligne l'équilibre des saveurs sucrée, salée, amère, acide et épicée, caractéristique de la cuisine vietnamienne. Son désir de faire découvrir cette richesse culinaire l’a motivée à entreprendre cette exploration.

Elle note aussi que le café fait partie intégrante de la vie des Vietnamiens et se retrouve partout en ville. Des spécialités innovantes comme le café aux œufs, le café salé et le café au yaourt figurent parmi les variantes célèbres.

Hanoï est aussi un site historique et culturel, où subsistent des vestiges du passé tumultueux du Vietnam, notamment le musée de la prison Hoa Lo et la rue Khâm Thiên.

Lors d'une conversation avec un jeune Hanoïen, l’auteure découvre l’histoire du Vietnam et la résilience de son peuple, qui, malgré les épreuves du passé, avance avec optimisme vers l'avenir.

L'article se termine par une liste des ''10 choses incontournables à faire lors d'une visite à Hanoï''. Cinq de ces suggestions sont liées à l'exploration de la culture et de l'histoire vietnamiennes : découvrir l’histoire du Vietnam lors d’une visite à pied ; visiter le musée de la prison Hoa Lo ; explorer le temple de la Littérature ; assister à un spectacle de marionnettes sur l’eau au théâtre Thang Long ; passer une demi-journée au musée d’ethnologie du Vietnam, qui présente la vie quotidienne et les traditions des différents groupes ethniques du pays.

Les cinq autres recommandations invitent à une exploration sensorielle des plaisirs culinaires et des expériences gastronomiques hanoïennes : s'immerger dans une visite guidée de la cuisine de rue, savourer un café aux œufs au Café Giang, et flâner autour du lac Hoàn Kiêm...

À travers des descriptions évocatrices et immersives, l'auteure révèle les charmes uniques de Hanoï. L'hospitalité chaleureuse de ses habitants, la richesse de son patrimoine culturel et l'épopée de son histoire font de la capitale vietnamienne une destination captivante et inoubliable.

VNA/CVN