Découvrir le Têt autrement : un voyage à travers les traditions du Vietnam

Avec la montée en puissance du tourisme intérieur à l’occasion du Nouvel An lunaire 2026 (Têt), des experts proposent des manières originales de découvrir le Têt, profondément ancrées dans l’identité vietnamienne, allant des pèlerinages spirituels du Sud aux villages de pierre millénaires des régions montagneuses du Nord.

Photo : VNA/CVN

Récemment, le directeur national de Booking.com au Vietnam, Branavan Aruljothi, a suggéré sept façons de découvrir le Têt vietnamien à des moments particulièrement propices, mais encore méconnues du grand public.

Alors que de nombreuses régions célèbrent le passage à la nouvelle année dans l’effervescence des feux d’artifice, la nuit du réveillon à Côn Dao se distingue par une atmosphère plus calme et recueillie. À ce moment-là, l’île devient "l’île des bougies", lorsque les habitants se rassemblent au cimetière de Hàng Duong pour rendre hommage et exprimer leur reconnaissance aux héros nationaux.

De 22 heures jusqu’à l’aube, les visiteurs peuvent se mêler à la foule silencieuse, dans les volutes d’encens et la lueur des bougies, pour vivre un rituel solennel et émouvant, profondément marqué par la tradition de gratitude du peuple vietnamien, parallèlement à l’effervescence festive du Tet.

Dans les Hauts plateaux du Centre, les Gie Triêng célèbrent la nouvelle année en se couvrant de charbon. Les jeunes hommes se rendent en forêt pour produire du charbon, qu’ils rapportent ensuite au village avant de le lancer sur les habitants, convaincus que plus le charbon est abondant, plus l’année à venir sera placée sous le signe de la chance.

Photo : VNA/CVN

À Huê, ancienne capitale impériale, le Têt débute par la cérémonie de l’érection du "cây nêu", conformément aux rites traditionnels de la dynastie des Nguyên (1802-1945). À l’intérieur de la Cité impériale, les gardes revêtent des costumes de cour du XIXe siècle et procèdent à l’érection du mât de bambou, censé éloigner les esprits malveillants.

Dans le Sud, le Têt se manifeste à travers des sentences parallèles créatives et le rythme de vie fluvial. À l’aube, le marché flottant de Cai Rang offre le spectacle de barques chargées de fleurs du Têt, transformant le fleuve en un jardin flottant aux couleurs éclatantes.

Dans la région frontalière du Nord-Est, les habitants de Cao Bang célèbrent le Têt au cœur de paysages montagneux grandioses. Au village de Khuôi Ky, les Tày vivent dans des maisons sur pilotis en pierre âgées de plus de 1.200 ans.

La danse de la licorne est présente partout au Vietnam, mais nulle part elle ne revêt un caractère aussi nostalgique qu’à Hôi An. Le son des tambours résonne dans les ruelles étroites, serpentant entre les maisons aux murs jaunes qui traversent les siècles.

Situé à environ 50 km du centre de Hanoï, le Têt au village ancien de Duong Lâm conserve intactes les traditions singulières de l’ancienne campagne du delta du Nord. Les maisons en latérite rouge, les portes de village couvertes de mousse et les sentences calligraphiées donnent aux visiteurs l’impression de replonger dans la mémoire profonde de la campagne vietnamienne d’autrefois.

VNA/CVN