Les cinq festivals du Centre à ne pas manquer

Dans les premiers jours du printemps, les localités du Centre du Vietnam ont beaucoup de festivals spéciaux, apportant une atmosphère joyeuse.

Festival du village de Sinh (Huê)

Photo : ST/CVN

Situé sur la rive droite de la rivière Huong, Lai An est également connu sous le nom de village de Sinh. Son festival de lutte a lieu les 9e et 10e jours du 1er mois lunaire, au quartier de Duong Nô, ville de Huê. En plus des éléments spirituels et cultuels, le festival est également un amusement sain riche de l'esprit martial, valorisant le courage, la confiance, la ruse.

La caractéristique de ce festival est que n'importe qui peut s’inscrire aux compétitions de lutte. Pour cette raison, on y voit un grand nombre de lutteurs de différents âges, dont des femmes. Les combats se tiennent dans la matinée et l'après-midi. Le matin, les concurrents participent aux tours de qualification. Ceux qui ont gagné trois fois consécutives sont sélectionnés pour la demi-finale qui a lieu l'après-midi.

Festival de Dông Da (Gia Lai)

Photo : BGL/CVN

Le Festival de Dông Da - Tây Son commémore les grandes réalisations des leaders du mouvement Tây Son, en particulier Quang Trung - Nguyên Huê, et la victoire de Ngoc Hôi - Dông Da. Ce festival se déroule les 4e et 5e jours du 1er mois lunaire au Musée Quang Trung (province de Gia Lai). En plus des rituels, le festival comprend de nombreuses réjouissances populaires telles que spectacles d'arts martiaux et de tambours de combat, courses de pirogues, jeux folkloriques, attirant des touristes nationaux et internationaux.

Festival du temple du roi Mai (Nghê An)

Photo : ST/CVN

Les premiers jours du printemps (3e-5e jour du Têt), les visiteurs reviennent à Nam Dàn pour assister au festival du temple du roi Mai. Ce festival annuel commémore le roi Mai Hac Dê, dont le vrai nom était Mai Thuc Loan, qui est né et a grandit dans la commune de Dông Liêt, maintenant la commune de Nam Thai (province de Nghê An).

Festival Ba Thu Bôn (ville de Dà Nang)

Photo : ST/CVN

Le festival Bà Thu Bôn porte les couleurs des croyances populaires remontant à des générations d'habitants vivant en amont de la rivière Thu Bon, exprimant le désir de prospérité, de récoltes abondantes et d'une vie paisible.

Le festival Bà Thu Bôn se tient chaque année du 10e au 12e jour du 2e mois lunaire dans la commune de Thu Bôn (ville de Dà Nang). Ce festival a été reconnu patrimoine culturel immatériel national en 2022.

La fête de la prière pour la bonne pêche (provinces côtières du Centre-Sud)

Photo : VNA/CVN

Cette fête est organisée chaque année par les pêcheurs des zones côtières du Centre méridional afin d’exprimer leur vénération envers les ancêtres et de prier pour une mer clémente et des pêches abondantes. Elle occupe une place essentielle dans la vie spirituelle des communautés vivant de la mer.

Le festival Câu Ngu joue un rôle majeur dans la préservation des croyances et des pratiques culturelles des populations littorales. Sa sauvegarde et sa valorisation constituent des missions importantes, contribuant à la transmission des valeurs spirituelles, culturelles et artistiques traditionnelles, tout en renforçant le lien communautaire dans un contexte de modernisation accélérée.

Au-delà de sa dimension rituelle, le festival s’affirme également comme une destination culturelle singulière, offrant aux visiteurs l’occasion de mieux comprendre le mode de vie, les traditions et l’identité des pêcheurs du Centre du Vietnam.

VNA/CVN