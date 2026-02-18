Une seule braise

A l'occasion du Têt du Cheval 2025, la rédaction du Courrier du Vietnam vous présente un poème de l'auteure Minh Phuong.

Photo : CTV/CVN

À Huê dans le jardin ancien et discret,

L’ochna doré respire au centre de la cour.

Les parents sans parler scrutent la haie de thé

Où l’attente se change déjà en retour.

Du Nord la fille rentre avec le froid fragile,

Des distiques rouges des vœux tracés à l’encre ;

Le fils revient avec le sourire facile

Porté par le soleil d’un Sud simple et vivant.

Sur l’autel du Têt les offrandes se répondent :

Bánh chung et bánh tét verts, confits et thé fumant.

Les rites se déplacent, se croisent, se fondent

Sans jamais se dissoudre au passage des ans.

Sous le toit familial le temps se retient,

Les distances s’effacent, les routes se taisent.

Trois régions dans un cœur - une seule braise,

Ainsi Huê doucement rassemble ses siens.

Minh Phuong/CVN

(Bánh chung, bánh tét : gâteaux de riz gluant de forme carrée et cylindrique)