Un lac “suspendu” découvert dans une grotte à Quang Binh

Ce qui le rend particulier, c’est qu’il est perché à une hauteur d’environ 15 m au-dessus du bras principal de la rivière souterraine à l’intérieur de la grotte, donnant ainsi l’impression d’être “suspendu” sur les parois rocheuses. C’est la raison pour laquelle l’équipe d’explorateurs l’a provisoirement nommé Lo Lung (Suspendu).

D’une surface de quelque 100 m² et entouré de colonnes de stalactites et stalagmites, ce lac mystérieux se trouve à environ 1 km de l’entrée de Thung, l’une des grottes les plus primitives et les plus reculées du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

En raison du manque d’équipement, le groupe d’exploration n’a pas encore pu mesurer la profondeur du lac, ni déterminer la source d’eau qui l’alimente. Dans un avenir proche, il envisage de retourner dans la grotte Thung avec des équipements modernes afin de percer ses mystères.

Le système de cavernes Hung Thoòng, également appelé vallée Thoòng (car “Hung” signifie vallée dans la langue des habitants autochtones de Phong Nha), est l’un des endroits les plus sauvages de Phong Nha - Ke Bàng. Tout à fait unique et remarquable avec de nombreuses grottes situées au fond d’une zone strictement protégée du Parc national, il est entouré de formations calcaires vieilles de plusieurs millions d’années et de forêts primaires.

Photo : Jungle Boss/CVN

La seule façon d’y accéder est de marcher à travers les sentiers forestiers. Début 2023, le Comité populaire de la province de Quang Binh a autorisé l’exploitation expérimentale du circuit touristique “Découverte de Hung Thoòng”.

Photo : Luu Dung/CVN

L’entreprise de tourisme d’aventure Jungle Boss propose des explorations exclusives de grottes et des randonnées dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng et dans ses environs.

Phuong Nga/CVN