Khánh Hoà : protéger la baie de Nha Trang pour développer un tourisme durable

Photo : VNA/CVN

Selon Hô Van Mung, secrétaire du Comité du Parti de la ville, l'économie de Nha Trang dépend du tourisme maritime et insulaire. Le tourisme se développe rapidement grâce aux valeurs apportées par la baie de Nha Trang qui est l'une des plus belles du monde, avec 19 grandes et petites îles.

Ce lieu possède également de nombreuses valeurs patrimoniales culturelles uniques, étroitement liées à la mer et aux îles. Les communautés ethniques de Nha Trang ont créé un réseau de sites historiques et culturels riches en quantité et en type. Actuellement, la ville en compte quatre classés au niveau national et 35 au niveau provincial. Ses deux patrimoines culturels immatériels nationaux sont le Festival des tours de Ponagar et le Festival de la pêche.

La province de Khánh Hoà a également lancé le Festival maritime de Nha Trang - Khánh Hoà, organisé tous les deux ans depuis 2003.



Photo : Hông Anh/CVN

En 2023, la province a accueilli plus de 7 millions de touristes, dont environ 70% ont visité la ville de Nha Trang.

Bien que le tourisme maritime et insulaire à Nha Trang ait réalisé de nombreux progrès, le développement des infrastructures touristiques côtières et insulaires accroît la dégradation de l'environnement marin. Même dans la zone de Hon Mun de la Réserve maritime de la baie de Nha Trang, une dégradation a débuté à partir de 2016.

Selon le Prof. agrégé-Docteur Vo Si Tuân, ancien directeur de l'Institut d'océanographie, pour minimiser les impacts négatifs sur la baie et développer fortement le tourisme haut de gamme, il est nécessaire de demander à l'UNESCO de reconnaître le complexe Hon Bà - Rivière Cai - Baie de Nha Trang comme Réserve mondiale de biosphère.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Trân Gioi, président de l'Association pour la protection de la nature et de l'environnement de la province, souligne l’importance de la protection et de la régénération des mangroves, afin de promouvoir leur rôle dans la protection et la restauration du paysage au service d’un développement touristique durable.

Le 31 mars 2024, le Premier ministre a approuvé le projet d’ajustement de la Planification générale de Nha Trang à l'horizon 2040. L’objectif est de promouvoir son statut de ville balnéaire de niveau national et international à travers l’amélioration de la qualité du tourisme urbain, la diversification des produits touristiques, l’exploitation durable des ressources touristiques disponibles…

Nguyên Tân Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Khánh Hoà, insiste sur la nécessité de mécanismes et politiques appropriés pour exploiter et utiliser de manière raisonnable, optimale, harmonieuse et durable le potentiel et les avantages locaux, dont les valeurs maritimes et insulaires.

VNA/CVN