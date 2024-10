Lancement d'une startup de đá me, une boisson estivale populaire Vietnamienne

L'entrepreneuriat n'est plus un sujet inconnu dans la société actuelle. Avec le développement progressif de l’économie vietnamienne, de petites et moyennes entreprises émergent aux côtés des grandes marques. En particulier, pour la génération Z, qui ose affronter les conflits, prendre des risques, relever des défis et ne craint pas l'échec, l'entrepreneuriat reste une préoccupation majeure. Pour nous, en tant que membres de cette génération, entreprendre représente une opportunité de prouver la valeur que nous pouvons apporter. C'est ainsi que nous, les jeunes du Sud du Vietnam, avons choisi de mettre en avant une boisson emblématique de la région du Delta du Mékong : le đá me , une boisson au goût sucré et acidulé.

Nom et Origine

Le Delta du Mékong, au Vietnam, est renommé pour ses nombreux arbres fruitiers. Parmi eux, l’arbre à tamarin est l'une des plantes les plus familières aux habitants du Sud. Depuis notre enfance, nous avons été entourés de rues verdoyantes. En tant qu’enfants espiègles, nous cueillions souvent les jeunes tamarins pour les tremper dans du sel et du piment, découvrant avec enthousiasme leur goût aigre-doux et épicé. Nous nous souvenons encore du goût rafraîchissant du đá me, une boisson à la fois douce et acide, accompagnée du croquant des cacahuètes grillées, qui apaisait la chaleur intense des après-midis d'été.

Le terme "đá me" est composé des mots "đá" (glace) et "me" (tamarin). Il s'agit d'une boisson au goût légèrement aigre, mêlé à la douceur du tamarin sucré. Selon les provinces, l'acidité et la douceur varient, mais le goût aigre-doux caractéristique de cette boisson reste incomparable à tout autre.

Préparation

Normalement, un verre de đá me comprend du tamarin sucré, des cacahuètes grillées et de la glace. Il suffit de diluer le tamarin avec du sucre, puis d’ajouter de l'eau glacée et de saupoudrer une couche de cacahuètes grillées parfumées. La méthode de mélange est extrêmement simple, mais le tamarin sucré est l'élément clé qui fait la différence et détermine le délice d'un verre de đá me. Le processus de cuisson du tamarin avec du sucre implique de nombreuses étapes complexes; c’est la partie la plus difficile car elle nécessite de la patience, de la force et un sens du goût pour équilibrer la saveur.

Tout d’abord, on épluche le tamarin mûr, on filtre la chair et on met les graines de côté. Ensuite, on rôtit les graines de tamarin à feu vif pour séparer la coquille du tamarin et le noyau blanc à l’intérieur. Le produit fini sera constitué de noyaux de graines de tamarin blancs. Après cela, on cuit les noyaux avec la chair de tamarin filtrée, en ajoutant un peu d'ananas haché, puis du sucre. On laisse cuire en remuant pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que les graines de tamarin soient tendres et que le jus sucré de tamarin épaississe. Après refroidissement, on verse le mélange dans des boîtes et on le conserve dans un endroit frais. Une fois ces étapes de cuisson du tamarin sucré terminées, les merveilleux verres de đá me sont prêts à être servis.

Processus de l'entrepreneuriat

Selon le plan prédéterminé, nous avons commencé à vendre les premiers verres de đá me dans notre café. Nos clients cibles lors du lancement de notre entreprise étaient nos proches et les voisins du quartier. Au cours de la première semaine, nous avons proposé une promotion "Achetez-en 1, obtenez-en 1 gratuit" et permis aux clients de tester avant d'acheter. Étant donné que la majorité de notre clientèle est d'âge moyen, nous n’avons pas fait de promotion via les réseaux sociaux, mais avons plutôt utilisé la publicité par le bouche-à-oreille.

Après le premier mois, nous avions déjà un groupe de clients réguliers. Nous avons mémorisé leurs noms, préférences et surnoms afin qu'ils se sentent plus heureux et satisfaits. En quelques mois, nous avons commencé à vendre une quantité importante de đá me. Depuis cette période, nous disposons d’une source de revenus qui nous permet de rembourser le capital et de générer une partie des bénéfices.

Après un certain temps, avec le soutien et l'amour de nos clients, nous avons commencé à consolider nos revenus et avons ressenti l'envie de nous développer davantage. Dans un premier temps, nous avons décidé de vendre nos verres de đá me dans les magasins des environs. Après avoir fait goûter notre produit à d'autres commerçants, nous leur avons proposé une réduction de 50 % sur les premières boîtes de tamarin sucré distribuées. Grâce à cette promotion et au soutien de nos clients fidèles, quelques autres propriétaires de cafés ont commencé à importer notre petite boîte de 250 ml de tamarin sucré pour la vendre.

Après une période de distribution, nous avons reçu des commentaires positifs et des suggestions concernant l'augmentation de la taille des boîtes de tamarin sucré de la part d'autres commerçants. Nous avons donc décidé d'augmenter la taille des boîtes à 500 ml, puis à 1 000 ml. En plus des revenus générés par la vente de đá me en magasin et par la distribution de boîtes de tamarin sucré, nous avons fidélisé une clientèle et acquis une expérience précieuse.

Grâce au processus de création de notre entreprise de vente de đá me jusqu’à présent, nous avons pu bénéficier d’une source de revenus stable tout en poursuivant nos études. En parallèle, nous avons également acquis des expériences et des connaissances extrêmement précieuses.

Premièrement, nous avons appris à créer une marque, à proposer des produits, à bâtir une réputation et une confiance, ainsi qu'à servir les clients et résoudre les problèmes qui surviennent. Deuxièmement, nous avons construit notre propre marque, commencé à générer nos propres revenus, et planifié des projets spécifiques pour l'avenir. Troisièmement, nous sommes très heureux d’avoir pu promouvoir et préserver les caractéristiques culturelles traditionnelles des peuples du Sud du Vietnam.

Nous espérons que, dans un avenir proche, les verres de đá me que nous produisons seront connus d'un plus grand nombre de personnes, tant au Vietnam que dans d’autres régions du monde. Nous souhaitons qu’en créant cette entreprise, nous puissions contribuer à l'embellissement de notre Patrie et à rendre le Vietnam encore plus prospère et fort.

Texte et photos : Lê Nguyên My

Vo Nguyêt Bao Thy