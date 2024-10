La “Super maman” et son parcours entrepreneurial avec les produits agricoles locaux

Surmontant sa douleur d’avoir un enfant atteint de paralysie cérébrale, M me Pham Thi Thu Thuy, fondatrice de l’entreprise “Super maman”, s’est relevée avec détermination. Avec une volonté inébranlable et l’amour pour son enfant, elle a transformé les difficultés en opportunités, développant des produits biologiques à partir de légumes locaux, réalisant ainsi son rêve d’entrepreneuriat.

Photo : Facebook de Mme Thuy

Nui Thanh est un district côtier de Quang Nam. Bien que son économie soit encore modeste, il possède des produits agricoles locaux extrêmement propres, en particulier la patate douce. Les habitants locaux n’auraient jamais imaginé qu’un jour, leurs patates douces deviendraient reconnues et seraient à l’origine d’une histoire de vie très inspirante, jusqu’à ce que Mme Thuy réalise ce rêve.

Du malheur à la résilience

En 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté, la famille de Mme Thuy a accueilli sa deuxième fille. La joie de cette naissance a été de courte durée car une terrible nouvelle tomba : sa fille était atteinte de paralysie cérébrale. Trop petite pour supporter cette maladie cruelle, Mme Thuy aurait souhaité pouvoir prendre sur elle les souffrances de sa fille. Cette période a été inoubliable pour Mme Thuy, qui s’est promis de rester persévérante pour être un soutien non seulement pour sa fille, mais aussi pour toutes les autres mères partageant le même destin.

C’est grâce à l’amour maternel infini que la santé de sa fille a commencé à s’améliorer. Après avoir ramené sa fille à la maison, un autre problème a préoccupé Mme Thuy : en raison de la maladie, sa petite fille ne pouvait pas manger d’aliments solides. C’est ainsi que Mme Thuy a eu l’idée de créer des produits biologiques à base de patates douces, pour sa fille et aussi pour les vendre au marché. Ainsi, la marque “Super maman” est née.

Quand le cœur et la bienveillance s’harmonisent

Photo : Facebook de Mme Thuy

Aujourd’hui, l’atelier de production de Mme Thuy propose une variété de produits, parmi lesquels les bonbons gélifiés aux fruits, les patates douces séchées au miel et les chips de patates douces qui sont les préférés des enfants. Mme Thuy explique que ses produits sont entièrement naturels, ne contiennent pas de conservateurs, ce qui les rend très sûrs pour les consommateurs, notamment pour les jeunes enfants. Les matières premières qu’elle utilise doivent également avoir une origine claire, respecter les normes et, de plus, aider les familles locales à trouver des débouchés pour leurs produits.

De plus, son atelier a créé également des emplois pour des mères ayant des enfants atteints de handicaps. Elles peuvent travailler en toute tranquillité, car elles ont la possibilité d’amener leurs enfants pour les garder à proximité. Ainsi, Mme Thuy n’est pas seulement une mère héroïque et une patronne compréhensive, mais elle est aussi une source d’inspiration pour la société. Comme une flamme qui brûle doucement dans les cendres, elle a trouvé de l’espoir dans l’adversité, a osé poursuivre son idéal et souhaite toujours partager ses initiatives avec la communauté.

“J’espère que le modèle +Mère superhéroïne+ ne se limitera pas seulement à ma province, mais qu’à l’avenir, il s’étendra pour offrir plus de confiance et de motivation aux femmes et aux enfants affectés par la paralysie cérébrale” a déclaré Mme Thuy.

Photo : Facebook de Mme Thuy

Pour beaucoup de gens, la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat semblent être des concepts lointains et illusoires, difficiles à réaliser dans le monde actuel. Pourtant, dans le cas de cette femme, rien n’est impossible, pourvu que nous ayons un cœur plein d’amour et un message positif à diffuser. Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas, et toute grande réalisation débute par de petites choses, peut-être par une simple patate douce, mais empreinte de douceur et d’amour.

Phạm Thi Nhung/CVN