La promotion de l'art contemporain et le rôle des institutions culturelles francophones au Vietnam

Pour assurer sa survie, toute langue doit être préservée et transmise par ses locuteurs. De plus, la langue elle-même doit s'adapter au changement, à l'amélioration, à l'intégration et à la compétition au sein des communautés sociales. Le français était autrefois une langue étrangère fortement dominante au Vietnam, mais sous l'influence du temps et des changements irrésistibles de l'histoire, il a malheureusement progressivement perdu sa place dans l’ancienne colonie d'Indochine.

Le cas de la langue française au Vietnam

Il faut admettre qu’actuellement, la communauté francophone des pays d’Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, est encore très réduite, limitée tant en quantité qu’en qualité. Si le français a été choisi comme langue officielle du gouvernement colonial qui existait il y a près de 200 ans en Cochinchine, puis étendu aux protectorats du Tonkin et de l'Annam, c'est parce qu'il s'agissait d'un choix historique inévitable, déterminé par des facteurs politiques, culturels et économiques.

Rappelons que dès 1862, des projets étaient envisagés pour populariser la langue française en Extrême-Orient par l'éducation. Par la suite, l'attrait de ce pays tropical exotique avait attiré de nombreux écrivains, journalistes, chercheurs et médecins qui sont venus ici et ont légué de grandes œuvres aux générations futures. Par exemple, l'écrivaine Marguerite Duras avec L'Amant, l'écrivain et journaliste Léon Werth avec Cochinchine, ainsi que des chercheurs, ethnographes et archéologues avec de nombreux ouvrages de qualité publiés dans le Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient et le Bulletin des amis du vieux Huê.

Les écoles sont devenues des instruments de la mission civilisatrice, amenant les sujets au même niveau que les dirigeants, comme le prédisait Étienne Aymonier, premier directeur de l’École Coloniale. La vérité est que de nombreux Vietnamiens, après avoir appris le français et été en contact avec la civilisation européenne, ont utilisé cette langue comme une arme pour lutter contre l’administration coloniale et revendiquer les droits de leur peuple. Dans le domaine du journalisme, nous avons des figures vietnamiennes célèbres telles que Truong Vinh Ky, Nguyên Van Vinh, Pham Quynh, Nguyên Van Tô et Nguyên An Ninh.

Dans le domaine littéraire, une nouvelle génération de poètes est née, fortement influencée par la littérature européenne et en rupture avec les styles chinois précédents. Ils incluent des traducteurs, des écrivains et des poètes tels que Phan Khôi, Nhât Linh, Khai Hung, Thach Lam, Vu Hoàng Chuong, etc. Dans le domaine des beaux-arts, il ne faut pas oublier que des peintres talentueux se sont formés au sein de l'école des beaux-arts d'Indochine, comme Thang Trân Phenh, Lê Phô, Nguyên Phan Chánh et Vu Cao Dàm.

En fait, l’atmosphère des activités créatives en français au Vietnam à la fin du XIXe et au début du XXe siècle était véritablement vibrante et a laissé de nombreux héritages précieux. Actuellement, il n’existe toujours pas d’évaluation appropriée de ce patrimoine. Nous devons les rassembler, les synthétiser, les traduire et les préserver pour les générations futures. Car, comme on le sait, un tournant historique s’est ouvert et la situation a changé. Bien que le Vietnam soit toujours membre de la communauté francophone, l'utilisation de cette langue au Vietnam est désormais insignifiante par rapport à d'autres langues étrangères populaires comme l'anglais, le coréen ou le japonais. Il est donc difficile de tracer une feuille de route permettant au français de retrouver son apogée dans l’ancien pays colonial.

Le français est-il un outil ou une passion ?

Albert Camus a dit un jour : "Ma patrie, c’est la langue française". Cependant, ses lecteurs peuvent constater que c’est lui qui a rendu la France célèbre, même s’il est né et a grandi en Algérie. Il est difficile de nier un point commun chez les écrivains qui choisissent le français comme langue de création : ils vivent en France ou dans une colonie française. De nombreux écrivains peuvent être cités, tels que Kundera, Ionesco, Beckett, Semprún et Makine. La littérature contemporaine a également vu émerger quelques Vietnamiens devenus célèbres grâce à leur langue seconde : Kim Thúy au Canada avec le français, Ocean Vuong aux États-Unis avec l’anglais, Thuan en France avec le français... Certes, pour ces écrivains, la langue seconde n'est pas seulement un outil, mais est devenue leur passion, leur chair et leur sang. La langue seconde les aide à sortir de leur zone de confort, à réfléchir et à explorer leurs propres limites et leur créativité.

Si la langue est une passion pour ceux qui sont dotés d’un talent naturel, elle reste un outil pour la grande majorité. L'utilité de cet outil dépend non seulement de l'utilisateur, mais aussi de l'environnement et du contexte culturel et social. Prenons un exemple : au Vietnam, le nombre de personnes ayant accès aux livres et aux journaux écrits en français est très modeste. Le nombre de personnes travaillant en français est insignifiant et se concentre principalement dans les domaines du tourisme, de la finance, de l'éducation et de la santé. Le français ne dispose clairement pas d'un avantage notable et perd de plus en plus son attrait pour l'avenir. Cette réalité doit être courageusement reconnue, et nous devons faire davantage d'efforts si nous voulons donner une place importante à la langue française.

Individus et organisations francophones pour l’entretien de la passion du français

Nous avons cité ci-dessus quelques figures qui ont laissé une empreinte personnelle profonde en utilisant leur langue seconde – le français – dans le domaine créatif. On ne peut nier que les conditions sociales, historiques, le niveau d’éducation et la culture ont contribué à façonner le choix de ces individus. En outre, l'existence d'organisations culturelles et linguistiques joue également un rôle important dans l'éveil, la découverte et l'encouragement des jeunes talents.

Alors, quelle est la relation entre les individus qui parlent, travaillent ou créent en français et les instituts culturels, de recherche ou artistiques du pays d’accueil ? Il est un fait que les écoles et instituts français au Vietnam, visant à diffuser la langue et la culture françaises dans le monde, n’ont pas encore atteint la stature escomptée. Pour une raison quelconque, les projets qu’ils parrainent sont souvent de petite envergure, limités et peu attrayants.

Par exemple, le programme d’aide à la publication de l'Institut français (PAP) est assez attractif, mais les démarches restent lourdes et difficiles pour les jeunes qui débutent comme traducteurs. Il faut savoir qu’actuellement, le nombre de traducteurs de français talentueux au Vietnam est restreint. En effet, outre les compétences linguistiques, ils doivent acquérir des connaissances riches, diverses et approfondies pour pouvoir traduire des ouvrages chargés d’histoire et de culture. Le soutien des organisations francophones à ces personnes doit être plus actif et proactif pour atteindre un objectif commun : promouvoir la langue de Molière.

Outre la littérature, le journalisme et la recherche, les arts visuels sont également un domaine qui attire l'attention de nombreux individus et organisations francophones.

Si l’on prête attention et suit régulièrement les activités d’art contemporain, on constate la présence éphémère des organisations d’échanges culturels français lors des expositions d’artistes locaux non francophones. Il y a un rapprochement entre l'art vietnamien et l'art mondial grâce à cette médiation opportune. Se demandent-ils si les arts plastiques sont plus faciles à atteindre et à faire connaître du public que les œuvres littéraires ? Si tel est le cas, cela prouve une autre ambition qui doit être soutenue : faire connaître l’art indigène au monde.

Plus de 100 artistes étaient réunis à Photo'23, la première exposition biennale internationale de photographie au Vietnam, initiée par l'Institut français et accompagnée et parrainée par de nombreuses autres entités dans divers lieux. Pour la première fois, le public peut profiter d’un festin visuel aussi riche et diversifié au Vietnam. Nguyên Thành Dung, un jeune photographe originaire de Hanoï et résidant à Hô Chi Minh-Ville, participant à cette Biennale, a déclaré : "J'ai été très surpris d'apprendre que l'Institut français était l'initiateur de cette Biennale. Je suis très impressionné par la qualité de l'art et le nombre d'artistes participants, et j'espère que leur soutien sera plus long et plus fort. Il s’agit d’une excellente opportunité pour l’art local d’interagir avec l’art mondial".

Après l'exposition intitulée “May” en 2023, dans le cadre de la Biennale internationale des photographes au Vietnam, ce jeune artiste a connu des débuts personnels très réussis avec sa récente exposition à Hô Chi Minh-Ville, intitulée “Kaleidoscopic Vision”. Le parcours artistique de Nguyên Thành Dung est indéniablement long et ardu, comme celui de tous ceux qui chérissent la créativité. La difficulté est encore plus grande pour ceux qui souhaitent créer, innover et entreprendre en français.

Hoàng Thi Phuong - Lê Thai Son - Pham Ngoc Tu