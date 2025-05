Nguyên Hông Diên à Washington : cap sur une coopération commerciale renforcée

L'objectif principal de cette rencontre était de promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale et de discuter des négociations de l'accord commercial réciproque entre les deux pays.

Lors de cette séance de travail, le ministre Nguyên Hông Diên a mis en avant la forte et stable demande du Vietnam en produits, équipements et services américains, notamment dans les secteurs de la haute technologie et de l'énergie. Il a également réaffirmé l'engagement du Vietnam à maintenir un environnement commercial transparent et sain. Par ailleurs, le ministre s'est dit prêt à renforcer la coordination avec les États-Unis pour lutter contre la fraude commerciale, y compris les fraudes à l'origine et les pratiques de transbordement illégal.

Il a proposé que les deux parties collaborent activement à la résolution des obstacles économiques et commerciaux actuels, reconnaissent officiellement le Vietnam comme une économie de marché, et retirent le pays des listes D1 et D3, qui limitent l’exportation de produits de haute technologie vers le Vietnam. Cette démarche contribuerait, selon lui, à des bénéfices mutuels concrets et à un rééquilibrage commercial plus équitable, harmonieux et durable.

De son côté, le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a salué les efforts et la volonté de coopération du Vietnam dans les négociations en cours. Il a également exprimé son appréciation pour le développement des relations bilatérales dans les secteurs de haute technologie et à forte valeur ajoutée.

Il a exprimé l’espoir que le Vietnam continuera à faciliter les investissements américains, contribuant ainsi à renforcer les échanges commerciaux, notamment en matière d'importations en provenance des États-Unis.

Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue technique et de maintenir des échanges de haut niveau en vue d’aboutir prochainement à des avancées significatives dans les négociations, établissant ainsi un cadre de coopération économique et commerciale stable et durable.

Dans le cadre de sa visite, le 21 mai, le ministre Nguyên Hông Diên a également eu des séances de travail avec le sénateur Ted Cruz, président de la commission du Commerce du Sénat, ainsi qu’avec le sénateur Steve Daines, membre des commissions des Finances et des Affaires étrangères du Sénat.

Au cours de leurs récentes rencontres, le ministre a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer une coopération économique et commerciale bilatérale harmonieuse et durable avec les États-Unis. L'objectif est de générer des bénéfices concrets pour les populations et les entreprises des deux pays. Le ministre a souligné les efforts constants du Vietnam pour créer un environnement favorable aux investisseurs américains, exhortant les États-Unis à considérer le Vietnam comme un partenaire commercial prioritaire, surtout depuis l'élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique global.

Concernant les négociations commerciales bilatérales, Nguyên Hông Diên a réitéré la disposition du Vietnam à coopérer étroitement avec les États-Unis pour parvenir à un accord fondé sur le respect de la souveraineté, l'équilibre des intérêts, et conforme aux engagements internationaux et au niveau de développement de chaque nation. Il a également invité les sénateurs américains à soutenir activement ce processus.

De leur côté, les sénateurs américains ont confirmé que de nombreuses grandes entreprises américaines montrent un vif intérêt pour le Vietnam, suivant attentivement ses politiques et son environnement d'investissement. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer et d'élargir leurs activités commerciales et d'investissement à long terme sur ce marché stratégique de la région Asie-Pacifique.

