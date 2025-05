Vietnam et États-Unis : deuxièmes négociations visant à conclure un accord commercial

Selon les informations du ministère de l'Industrie et du Commerce, conformément au plan convenu, les deuxièmes négociations de l'accord bilatéral sur le commerce réciproque entre le Vietnam et les États-Unis se tiennent du 19 au 22 mai 2025 à Washington. Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, négociateur en chef du gouvernement, y participe.

Dès le premier jour, les délégations vietnamienne et américaine ont discuté de l’approche globale à adopter pour traiter les questions fondamentales d’intérêt mutuel et accélérer le processus de négociation.

Les deux parties ont également échangé de manière ouverte, franche et constructive sur les questions d’intérêt commun, dans le but de clarifier le contenu du texte de l’accord et de partager des informations sur les politiques en vigueur dans chaque pays, servant ainsi de base pour les prochaines étapes des travaux.

Renforcer le partenariat stratégique

Le même jour, le ministre Nguyên Hông Diên s’est entretenu avec Margaret Cosentino, vice-présidente de Westinghouse Electric Company, entreprise pionnière dans le domaine de l’énergie nucléaire et fournisseur majeur de technologies et de services pour les centrales nucléaires à travers le monde.

Le ministre a affirmé que le Vietnam avait pour politique de relancer son programme d’énergie nucléaire afin d’assurer la sécurité énergétique nationale, dans un contexte de forte demande en électricité et d’instabilité des sources d’énergie renouvelable.

Il a souligné que le Vietnam aborderait cette question de manière prudente, moderne et pragmatique, en précisant que le pays disposait actuellement de nombreux sites potentiels pour le développement de l’énergie nucléaire. Ces atouts constituent une base propice au renforcement de la coopération avec des partenaires internationaux comme Westinghouse, notamment à travers des projets de grandes centrales et de petits réacteurs modulaires (SMR).

La coopération dans le domaine du développement énergétique pourrait devenir un levier important pour rééquilibrer la balance commerciale bilatérale, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Margaret Cosentino a exprimé son ferme soutien au projet du Vietnam, tout en soulignant l’importance d’un partenariat énergétique à long terme.

Les deux parties sont convenues de partager davantage d’informations et de progresser vers la signature d’un protocole d’accord (MoU) entre Westinghouse et le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PetroVietnam) dans le domaine de l’énergie nucléaire. Cette coopération devrait notamment porter sur des domaines clés tels que le développement de modèles d’investissement pour les infrastructures énergétiques (PPP, BOT), le transfert de technologie ainsi que la formation et le développement des ressources humaines techniques dédiées à l’industrie nucléaire.

