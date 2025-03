Le thon s’envole à l’export mais fait face à des barrières réglementaires

Malgré un chiffre d’affaires record à l’exportation en février, l’industrie thonière vietnamienne est confrontée à d’importants défis réglementaires de la part de ses principaux marchés d’importation, tels que l’UE et les États-Unis, selon l’Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, la valeur des exportations de thon en février a atteint près de 73 millions de dollars, soit un bond de 41% sur un an et le niveau le plus élevé pour la même période au cours des cinq dernières années.

La valeur cumulée des exportations de thon pour les deux premiers mois de l’année a dépassé 139 millions de dollars, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période l’an dernier.

Les statistiques de la VASEP montrent que les produits à base de thon frais, congelé et séché ont continué d’afficher une forte croissance en février, en hausse de 23% sur un an. En revanche, les exportations de thon transformé et en conserve ont diminué de 9%.

Des marchés importants comme les États-Unis, l’UE, le Canada et le Japon ont enregistré la croissance la plus impressionnante des exportations de thon vietnamien le mois dernier.

Cependant, selon la VASEP, l’industrie thonière est confrontée à de nombreux défis cette année en termes d’exploitation des ressources et de réglementation commerciale sur certains de ses principaux marchés d’exportation.

La réglementation visant à prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) demeure un obstacle majeur à la pêche aux produits halieutiques, notamment au thon.

Défi à relever

L’exigence d’une longueur minimale de 500 millimètres pour la pêche, imposée par le décret n°37 publié l’année dernière par le gouvernement, demeure un défi pour les pêcheurs et les entreprises, les empêchant d’obtenir du thon cru et d’exporter des produits à base de thon transformé et en conserve.

De même, la mise en œuvre par les États-Unis de la Loi sur la protection des mammifères marins (MMPA) exige des pays exportateurs qu’ils prouvent que leurs méthodes de pêche ne nuisent pas aux mammifères marins et que leurs réglementations de gestion sont similaires à celles des États-Unis.

Douze méthodes de pêche vietnamiennes, dont l’utilisation de filets maillants, de sennes coulissantes, de filets traînants et de lignes à main, ne sont pas reconnues comme conformes à cette exigence, selon une récente décision préliminaire de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

L’organisation a averti qu’elle pourrait interdire l’importation de plusieurs types de produits de la mer vietnamiens à compter du 1er janvier 2026, si le Vietnam ne prend pas de mesures rapides.

De plus, les États-Unis prévoient d’étendre leur programme de surveillance des importations de produits halieutiques (SIMP), qui exige des importateurs qu’ils fournissent des informations plus détaillées sur leurs importations et augmente les coûts de mise en conformité.

"Les réglementations MMPA et SIMP pourraient avoir un impact considérable sur l’industrie vietnamienne des produits de la mer, menaçant même la réputation et la position du pays sur le marché international", a déclaré la VASEP.

Pour surmonter ces défis, l’industrie thonière a besoin d’un soutien fort de la part des autorités et des gestionnaires de l’industrie pour améliorer les cadres juridiques, renforcer les capacités de surveillance et aider les pêcheurs à se conformer aux normes internationales, a-t-elle indiqué.

VNA/CVN