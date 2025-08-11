Nétanyahou promet de mettre en œuvre le plan pour prendre le contrôle de la ville de Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a déclaré dimanche 10 août qu'il était déterminé à lancer le plan pour prendre le contrôle de la ville de Gaza récemment approuvé, et condamné par la communauté internationale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Israël "n'a pas d'autre choix que de finir le travail et de finaliser la défaite du Hamas", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse avec les médias étrangers à Jérusalem.

"Notre objectif n'est pas d'occuper Gaza, notre objectif est de libérer Gaza", a-t-il insisté.

M. Nétanyahou a indiqué que même si le Hamas était "complètement vaincu", le plan d'Israël pour la période d'après-guerre incluait de maintenir le contrôle de la sécurité dans l'enclave et d'affermir le contrôle sur le territoire entre Gaza et Israël, où une "zone de sécurité" sera créée.

La vie quotidienne à Gaza sera dirigée par une "administration civile" relevant d'une entité internationale qui ne sera ni Israël, ni l'Autorité palestinienne reconnue au niveau international, a précisé le Premier ministre.

Il a également dénoncé ce qu'il a qualifié de "campagne internationale de mensonges" alors que les critiques se multiplient au sein de la communauté internationale et en Israël. Il a démenti le fait qu'Israël aurait délibérément affamé les Palestiniens, malgré les preuves apportées par des photos, vidéos, journalistes locaux, médecins internationaux s'étant rendus à Gaza, experts des Nations unies et groupes de défense des droits humains.

Dimanche 10 août, au moins cinq personnes supplémentaires ont succombé à la famine et à la malnutrition, selon les autorités sanitaires de Gaza. Le nombre de personnes tuées dans les frappes israéliennes depuis le début du conflit le 7 octobre 2023 est monté à au moins 61.430, ont-elles ajouté.

Xinhua/VNA/CVN