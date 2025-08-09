Trump assure avoir "définitivement" réconcilié l'Azerbaïdjan et l'Arménie

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés vendredi 8 août à Washington à "cesser définitivement" , selon Donald Trump, le conflit territorial qui les oppose depuis des décennies.

>> Haut-Karabakh : l'Arménie et l'Azerbaïjan devant la plus haute juridiction de l'ONU

>> Arménie et Azerbaïdjan s'accordent sur les principes clés d'un traité de paix

>> Le secrétaire général de l'ONU salue l'accord frontalier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

Photo : AZERTAC/VNA/CVN



À ses côtés à la Maison Blanche, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont estimé que la médiation du président américain, très sensible aux honneurs et distinctions, devait lui valoir le prix Nobel de la paix.

Les deux anciennes républiques soviétiques "s'engagent à cesser définitivement tout conflit, à ouvrir les relations commerciales et diplomatiques et à respecter la souveraineté et l'intégralité territoriale" de chacune, a assuré le président américain.

La nature contraignante ou non de cet engagement n'est toutefois pas claire.

"Vous allez avoir une très bonne relation", a-t-il lancé à ses deux invités, ajoutant : "Si ce n'est pas le cas, appelez-moi et j'arrangerai ça".

"Nous nous réjouissons des progrès réalisés en vue de l'établissement d'une paix durable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie", a salué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué, réagissant aux annonces de Washington.

La France, où vivent plusieurs centaines de milliers de personnes d'origine arménienne, a qualifié samedi 9 août d'"avancée déterminante" l'accord entre Erevan et Bakou "en vue de la normalisation" de leurs relations.

Paris "salue l'annonce ce jour à Washington, sous l'égide du président Trump, d'un accord entre le président (azerbaïdjanais) Aliev et le Premier ministre (arménien) Pachinian", a déclaré la diplomatie française dans un communiqué, évoquant une "avancée déterminante". Arménie et Azerbaïdjan sont opposés dans un conflit territorial depuis des décennies.

MM. Aliev et Pachinian se sont serré la main sous l'oeil de Donald Trump, et ont ensuite signé tout comme lui une "déclaration commune".

"Nous établissons aujourd'hui la paix dans le Caucase", a commenté le président azerbaïdjanais. Le Premier ministre arménien a parlé d'une étape qui "ouvrait la voie pour mettre fin à des décennies de conflit".

L'accord conclu vendredi 8 août prévoit la création d'une zone de transit passant par l'Arménie et reliant l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan plus à l'Ouest.

Cette zone de transit, qui répond à une revendication de longue date de Bakou, sera nommée "Voie Trump pour la paix et la prospérité internationale" (TRIPP, son acronyme en anglais).

Les États-Unis y disposeront de droits de développement, ce qui leur permet d'avancer leurs pions dans une région très stratégique et riche en hydrocarbures.

AFP/VNA/CVN