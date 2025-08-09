Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme exhorte Israël à arrêter son projet de prise de contrôle de Gaza

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a déclaré vendredi 8 août que "le projet du gouvernement israélien visant une prise de contrôle militaire complète de la bande de Gaza occupée doit être immédiatement arrêté".

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il est contraire à la décision de la Cour internationale de justice exigeant qu'Israël mette fin à son occupation dès que possible, à la réalisation de la solution à deux États convenue et au droit des Palestiniens à l'autodétermination", a-t-il noté dans un communiqué.

M. Türk a averti que cette nouvelle escalade "entraînera des déplacements forcés encore plus massifs, davantage de meurtres, davantage de souffrances insupportables, des destructions insensées et des crimes d'atrocité".

Au lieu d'intensifier cette guerre, le gouvernement israélien devrait tout mettre en œuvre pour sauver la vie des Gazaouis en autorisant un acheminement total et sans entrave de l'aide humanitaire, a-t-il souligné.

De plus, les otages israéliens doivent être libérés immédiatement et sans condition par les groupes armés palestiniens, tandis que les Palestiniens détenus arbitrairement par Israël doivent également être libérés immédiatement et sans condition, a ajouté M. Türk.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé un projet visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, a annoncé vendredi 8 août le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans un communiqué.

Xinhua/VNA/CVN