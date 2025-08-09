Somalie : armée et force de l'UA reprennent la localité de Bariire aux shebab

L'armée somalienne et une force de l'Union africaine ont totalement sécurisé une localité stratégique située à une centaine de kilomètres de Mogadiscio, reprise au terroristes shebab après une semaine de combats, a annoncé vendredi 8 août le ministère somalien de la Défense.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les shebab, affiliés à Al-Quaïda, se sont emparés depuis le début de l'année de dizaine de localités et villages, au cours d'une offensive ayant effacé presque toutes les avancées qui avaient été réalisées par les forces du gouvernement de Mogadiscio durant leur propre campagne militaire en 2022 et 2023.

Le 1er août, la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM) a lancé une "offensive majeure" pour reprendre la ville de Bariire, dans la région du Bas-Shabelle, située à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale somalienne.

Bariire, qui abritait une importante base militaire, était tombé en mars, après le repli de l'armée, aux mains des shebab qui avaient détruit un pont essentiel aux lignes d'approvisionnement militaire.

Vendredi "après-midi, la localité stratégique de Bariire a été totalement sécurisée (...) après une semaine d'offensive" menée par les forces fédérales somaliennes et des troupes ougandaises de l'AUSSOM, a précisé le ministère somalien de la Défense dans un communiqué, affirmant que les shebab avaient perdu "plus de 100 combattants".

