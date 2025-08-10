icon search
International / Politique
Pologne : répétition du défilé de la Journée des forces armées

En Pologne, les préparatifs vont bon train pour la Journée des forces armées, célébrée le 15 août. Le 9 août, Varsovie a accueilli une répétition marquée par des scènes spectaculaires dans le ciel.

Un avion de transport est photographié lors d'une répétition du défilé de la Journée des forces armées prévu le 15 août à Varsovie, en Pologne, le 9 août 2025.
Un avion de transport survole la Vistule lors d'une répétition du défilé de la Journée des forces armées prévu le 15 août à Varsovie, en Pologne, le 9 août 2025.
Des avions de chasse en formation sont photographiés lors d'une répétition du défilé de la Journée des forces armées prévu le 15 août à Varsovie, en Pologne, le 9 août 2025.

Xinhua/VNA/CVN

