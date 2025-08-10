Pologne : répétition du défilé de la Journée des forces armées

|Un avion de transport est photographié lors d'une répétition du défilé de la Journée des forces armées prévu le 15 août à Varsovie, en Pologne, le 9 août 2025.
|Un avion de transport survole la Vistule lors d'une répétition du défilé de la Journée des forces armées prévu le 15 août à Varsovie, en Pologne, le 9 août 2025.
|Des avions de chasse en formation sont photographiés lors d'une répétition du défilé de la Journée des forces armées prévu le 15 août à Varsovie, en Pologne, le 9 août 2025.
Xinhua/VNA/CVN