La Jordanie, la Syrie et les États-Unis vont tenir des pourparlers trilatéraux

La Jordanie va accueillir mardi 12 août une réunion trilatérale avec la Syrie et les États-Unis pour discuter de la situation en Syrie, a déclaré dimanche 10 août le ministère jordanien des Affaires étrangères.

Photo : AFP/VNA/CVN

La réunion portera sur les façons de faire progresser la reconstruction de la Syrie sur des bases qui assureront sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Selon ce communiqué, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad Hassan el-Chibani, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, Thomas Barrack, et d'autres représentants d'institutions concernées des trois pays participeront à la rencontre.

Ces discussions s'inscriront dans la continuité d'une réunion qui s'est tenue le 19 juillet à Amman et qui avait porté principalement sur la consolidation d'un cessez-le-feu dans la province syrienne de Soueïda (Sud) et la résolution de la crise sur place.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, s'entretiendra aussi séparément avec MM. Chibani et Barrack, ajoute le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN