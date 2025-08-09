Gaza : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU le 10 août

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra dimanche 10 août à 10h00 (14h00 GMT) une réunion d'urgence sur Gaza, après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville, ont indiqué vendredi 8 août plusieurs sources diplomatiques.

>> Le cabinet de sécurité israélien approuve le plan de prise de contrôle de la ville de Gaza

>> Le désespoir à Gaza entraîne un effondrement de la loi et de l'ordre, selon le chef de l'OMS

>> Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme exhorte Israël à arrêter son projet de prise de contrôle de Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Peu auparavant, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a mis en garde Israël, par la voix d'une porte-parole, contre "une escalade dangereuse" qui "risque d'aggraver les conséquences déjà catastrophiques pour des millions de Palestiniens".

Plusieurs pays, parmi les 15 qui composent le Conseil de sécurité, ont réclamé cette réunion d'urgence, saluée par la représentation palestinienne à l'ONU.

La décision de Benjamin Netanyahu d'ordonner à l'armée israélienne de prendre le contrôle de Gaza pour "vaincre" le Hamas a provoqué une vague d'indignation à travers le monde.

Elle risque d'entraîner "des déplacements forcés supplémentaires, des tueries et des destructions massives, aggravant la souffrance inimaginable de la population palestinienne à Gaza", a encore averti Antonio Guterres.

AFP/VNA/CVN