Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, piliers d’un futur hub financier international

Le Vietnam ambitionne de construire un centre financier international, dont les activités seraient implantées à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, qui a présidé ce mardi 20 mai à Hanoï une conférence consacrée à l’élaboration d’une résolution de l’Assemblée nationale sur ce projet stratégique.

Photo : VNA/CVN

Selon Richard McClellan, ambassadeur mondial de Terne Holding et ancien directeur de l’Institut Tony Blair, le Vietnam aspire à bâtir un centre financier de portée mondiale. Il a souligné que ce centre ne devait pas être perçu comme une zone géographique isolée, mais comme un système opérationnel unifié. Dans cette vision, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville ne sont pas en concurrence, mais se complètent et se soutiennent mutuellement pour favoriser un développement harmonieux.

De son côté, Andreas Baumgartner, PDG et fondateur de l’Institut Metis, a recommandé de développer un centre dont les activités seraient réparties entre Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville. Cela permettrait une gestion unifiée, tout en préservant l’autonomie opérationnelle de chaque site, assurant ainsi flexibilité et efficacité.

Les représentants d’organisations financières internationales, d’institutions, d’entreprises et d’investisseurs présents ont réaffirmé leur engagement à soutenir le Vietnam dans la construction, le développement et l’exploitation de ces futurs centres financiers.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a réitéré l’engagement fort du gouvernement à créer un cadre juridique novateur et favorable, conforme aux normes internationales, encourageant l’innovation, et offrant des mécanismes exceptionnels pour attirer les investisseurs.

Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, Nguyên Van Quang, a déclaré que la ville avait déjà mis en place les conditions nécessaires, tant sur le plan des infrastructures physiques que de l’écosystème institutionnel, pour accueillir le centre.

De son côté, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a indiqué que la ville poursuivait l’évaluation et la proposition de politiques adaptées à sa réalité locale, tout en développant les infrastructures techniques et en préparant des ressources humaines qualifiées pour accompagner ce projet ambitieux.

VNA/CVN