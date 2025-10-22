Plus d’un billion de dôngs pour soutenir les sinistrés des catastrophes naturelles

Selon le Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), vers 17h00 le 21 octobre, les organismes, entreprises et particuliers avaient versé plus de 1.066 milliards de dôngs sur le compte du CC du FPV d’appel aux dons pour venir en aide aux populations touchées par les récentes catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

Dans la même journée, Dô Van Chiên, président du FPV, a reçu 5 milliards de dôngs du ministère de la Construction, 10 milliards de la banque VietinBank, 105 millions de dôngs de la promotion K15 de l’Université de droit de Hanoï et 80 millions de l’École primaire Thanh Xuân Trung à Hanoï.

Remettant la contribution de ministère de la Construction, son ministre Trân Hông Minh a souligné que cette somme répond à l’appel du FPV afin de partager les difficultés des habitants sinistrés, illustrant l’esprit de solidarité du peuple vietnamien. Il a ajouté que le ministère mobilisait également ses forces et ressources pour réparer rapidement les dégâts, rétablir la circulation et les infrastructures essentielles, et aider les localités à construire des logements anti-crue.

Au nom du FPV, Dô Van Chiên a exprimé sa profonde gratitude pour ces gestes de solidarité, affirmant que les contributions seraient distribuées rapidement et à bon escient afin d’aider les habitants touchés à rétablir leur vie quotidienne dans les plus brefs délais.

Le même jour, la vice-présidente du FPV, Hà Thi Nga, a reçu 2 milliards de dôngs de l’Association des entreprises chinoises au Vietnam, 636,113 millions de l’Association des anciens enseignants du Vietnam, 5.500 euros de l’Association des Vietnamiens de Westsachsen Zwickau (Allemagne) et 300 millions de la société TSQ Vietnam.

