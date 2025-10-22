Société

Le capital humain à l'aube de l'ère numérique : un impératif national

Fort de son atout démographique, caractérisé par une population jeune et dynamique, le Vietnam est idéalement placé pour se muer en un "carrefour" (ou hub) d'investissement de qualité, à condition de préparer minutieusement cette ressource humaine essentielle pour l'accueil des "géants" technologiques désireux d'y établir leurs quartiers.

L'âpre quête des talents de l'ingénierie

Fin septembre, lors de l'inauguration de ses trois nouveaux bureaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, Marvell, le concepteur de puces américain valorisé à plusieurs milliards de dollars, a annoncé son intention de recruter une centaine de collaborateurs supplémentaires chaque année.

Selon Lê Quang Dam, directeur général de Marvell Vietnam, les opérations vietnamiennes ont connu une expansion fulgurante, hissant officiellement le pays au rang de troisième plus grand centre de recherche et développement (R&D) mondial du groupe, avec une équipe de plus de 500 ingénieurs. Actuellement, 75% du personnel de Marvell Vietnam est issu des grandes écoles, fruit d'une collaboration proactive pour la formation des étudiants, notamment dans les disciplines pointues des circuits intégrés à semi-conducteurs.

En avril, l'entreprise s'est associée à l'Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville pour ciseler un programme d'études en adéquation avec les réalités du marché, intégrant des ingénieurs de Marvell au corps enseignant. "Nous envisageons d'étendre ce modèle de partenariat fructueux à d'autres universités de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang", a précisé M. Đam.

L'exemple de Marvell illustre la "pénurie criante" de main-d'œuvre qualifiée qui frappe de plein fouet le secteur de la haute technologie. Le rapport IT Market Report 2024-2025 (TopDev) révèle que si la force de travail technologique avoisine les 560.000 individus, le marché souffre d'un déficit annuel colossal de 150.000 à 200.000 ingénieurs en technologies de l'information. Paradoxalement, les universités ne parviennent à délivrer qu'environ 55.000 à 60.000 diplômés en informatique, couvrant à peine le tiers des besoins exprimés.

Dans ce contexte de tension, les jeunes pousses spécialisées en IA, blockchain ou commerce électronique sont contraintes de se tourner vers le recrutement international ou de s'engager dans une "guerre des talents" féroce avec la concurrence. Un dirigeant d'une entreprise d'IA à Hô Chi Minh-Ville a confié recevoir un flux important de commandes de l'étranger, mais que le recrutement restait le goulot d'étranglement.

Les candidats, bien que dotés de connaissances théoriques, manquent souvent de compétences en analyse de données et affichent une maîtrise linguistique limitée, nécessitant une période de remise à niveau intensive. Pendant ce temps, les contrats ne peuvent patienter…

Même les conglomérats de premier plan ne sont pas épargnés. Viettel a annoncé des projets ambitieux d'expansion de ses centres de données et de développement de plateformes d'intelligence artificielle (IA) pour la santé, l'éducation et la défense, mais le processus de recrutement d'ingénieurs s'éternise. De même, FPT Software, avec plus de 30.000 employés à travers le monde, principalement dans l'IT, doit intégrer plusieurs milliers de nouveaux ingénieurs chaque année, un objectif loin d'être aisément atteint.

La pression est encore plus palpable pour les entreprises à investissement direct étranger (IDE). SAP Labs Vietnam, premier centre de R&D mondial de SAP en Asie du Sud-Est, établi à Hô Chi Minh-Ville, a dévoilé le 7 août un vaste plan de recrutement d'ingénieurs logiciels. Un porte-parole de SAP a insisté sur l'exigence de "qualité plutôt que de simple quantité". Les ingénieurs doivent maîtriser les technologies de cœur, exceller en langues étrangères et posséder une aisance à travailler dans un environnement multiculturel et global.

De même, Intel Products Vietnam, la plus grande usine d'assemblage et de test de puces de la région, a maintes fois tiré la sonnette d'alarme concernant la pénurie d'ingénieurs en semi-conducteurs. Samsung Vietnam, en marge de ses sites de production, a investi 220 millions d'USD dans un centre de R&D à Hanoï, mais le défi de recruter suffisamment de personnel pour la conception, l'inspection et les essais demeure entier.

Face à cette carence structurelle, de nombreuses entreprises déploient des trésors d'ingéniosité pour assurer leur approvisionnement en ressources humaines. À l'image de Marvell, le groupe Synopsys - leader mondial des logiciels de conception de puces (EDA) - a scellé un partenariat avec l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, prévoyant la fourniture de programmes d'études, de licences logicielles, un soutien aux stages et la formation des formateurs. Cet effort vise à doter l'université des moyens de former quelque 1.800 ingénieurs en conception de circuits intégrés d'ici 2030.

L'expérience internationale enseigne que le capital humain de haute qualité est le moteur essentiel de la croissance et du développement économique. La République de Corée, jadis une économie agricole modeste, s'est transformée en puissance technologique. Le taux de jeunes (25-34 ans) diplômés de l'enseignement supérieur y atteint 71%, le plus élevé des pays de l'OCDE.

La nation maintient ses dépenses de R&D à près de 5% de son PIB, se classant parmi les plus élevées au monde. Le programme BK21, une alliance stratégique entre le gouvernement, les entreprises et les institutions académiques, garantit un flux constant de talents, propulsant la République de Corée au sommet de l'industrie des semi-conducteurs.

L'Inde a également bâti une main-d'œuvre technologique atteignant 5,8 millions de personnes. En 2025, les exportations indiennes de services informatiques ont atteint 220 milliards d'USD, avec une projection de près de 300 milliards d'USD pour 2026. Grâce à ses ressources humaines, l'Inde est devenue un centre mondial de prestation de services technologiques, y compris sans posséder l'intégralité des technologies de cœur. Ces exemples illustrent avec force que le capital humain constitue un «patrimoine intellectuel vivant» qui scelle la position d'une nation dans l'ère numérique.

Luong Thanh Thao, doyenne adjointe senior par intérim du département de gestion des ressources humaines, Faculté de commerce, Université RMIT Vietnam, est catégorique: "Dans l'ère numérique, le capital humain de haute technologie est le baromètre de la compétitivité nationale. Le besoin d'ingénieurs qualifiés est à la fois impérieux et vital. Un déficit d'ingénieurs en semi-conducteurs pèsera directement sur les décisions d'investissement. Les grands groupes pourraient différer l'expansion de leurs activités de R&D au Vietnam par crainte d'une pénurie de profils qualifiés".

Trân Anh Tùng, chef du département de gestion des affaires, Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville, insiste: "Un État désireux de progresser durablement ne peut se contenter de l'ambition de 'rattraper le retard' ou de l'importation de technologies; il doit forger sa propre souveraineté technologique, fondée sur la maîtrise des sciences fondamentales. Pour générer de la technologie, il est indispensable de consolider la formation en mathématiques et en physique, afin de disposer d'une force vive capable de concevoir, de produire des composants et de soutenir l'industrie auxiliaire".

Dans ce contexte, M. Tùng alerte sur le "manque critique" d'ingénieurs en matériel informatique (hardware) au Vietnam, contrastant avec la surproduction de programmeurs logiciels (software) - un domaine plus exposé à l'automatisation par l'IA. Les ingénieurs en hardware diplômés de l'Université polytechnique ou de l'Université de pédagogie technique sont immédiatement happés par les entreprises étrangères. Les entreprises nationales, pour diverses raisons, hésitent encore à s'engager dans des investissements à long terme en la matière.

Đặng Phạm Thiên Duy, vice-doyen en charge de la recherche et de l'innovation, groupe des disciplines d'innovation dans les affaires, Faculté de commerce, Université RMIT Vietnam, tempère : "La crainte que l'IA ne remplace l'humain est légitime. Toutefois, la technologie échappe à un contrôle absolu; c'est son application qui importe. Les jeunes se distinguent par leur créativité technologique, tandis que les aînés apportent l'expérience et la maîtrise des processus. Le capital humain de haute technologie doit être le fruit de la synergie entre ces deux générations".

L'opportunité stratégique du Vietnam

La question de la main-d'œuvre de haute technologie est au centre des préoccupations depuis des années. La Stratégie nationale de transformation numérique à l'horizon 2025, et son orientation jusqu'en 2030, fixe l'objectif ambitieux de former 50.000 experts en technologies numériques, dont 50.000 ingénieurs dans le domaine des semi-conducteurs. Le ministère de l'Information et des Communications (désormais ministère des Sciences et des Technologies) a également lancé un programme visant à former un million de professionnels de l'IA, avec un accent mis sur la recherche et l'application.

De concert, le ministère de l'Éducation et de la Formation a encouragé les établissements à créer de nouvelles filières en big data, cloud computing, cybersécurité et semi-conducteurs. L'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l'Université polytechnique de Hanoï, l'Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville et l'Université RMIT Vietnam sont des pionnières dans la signature d'accords de coopération avec le secteur privé, permettant aux étudiants d'allier théorie et pratique professionnelle.

Les grands groupes prennent également l'initiative de façonner les futures ressources humaines dès le cursus universitaire. Intel collabore avec l'Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville pour former des ingénieurs en semi-conducteurs. Samsung a érigé un centre de R&D de 220 millions d'USD à Hanoï avec pour objectif de recruter des milliers de chercheurs en logiciels, intelligence artificielle et télécommunications 5G. FPT et Viettel ont mis en place des programmes d'envoi d'ingénieurs en stage et en mission au Japon, aux États-Unis et en Europe pour perfectionner leurs compétences, avant leur retour au service du marché national.

Le centre de R&D SAP Labs Vietnam a déclaré qu'en parallèle de la recherche de cadres expérimentés, l'entreprise travaillait en étroite synergie avec les meilleures universités de Hô Chi Minh-Ville pour dénicher de jeunes prodiges technologiques et leur offrir des perspectives de carrière dans des domaines d'avant-garde tels que l'analyse de données, l'IA et l'ingénierie logicielle.

Néanmoins, selon la Dr. Lương Thanh Thảo, l'efficacité de ces mesures reste inégale. De nombreux programmes de formation restent trop académiques, au détriment de l'aspect pratique. La coordination entre les ministères, les universités et les entreprises n'est pas encore optimale. Les entreprises déplorent souvent la difficulté à recruter de jeunes diplômés immédiatement opérationnels.

"Singapour et la Malaisie ont mis en place un écosystème intégré entre l'éducation, la recherche et le secteur privé. La Thaïlande a annoncé un plan de formation de 280.000 travailleurs de haute technologie, dont 80.000 ingénieurs en semi-conducteurs. La main-d'œuvre vietnamienne est certes jeune et pleine d'énergie, mais le niveau de compétences est disparate, ce qui engendre une certaine frilosité chez les investisseurs dans les segments à forte valeur ajoutée. La Banque mondiale a d'ailleurs souligné que les entreprises vietnamiennes peinent toujours à recruter du personnel doté de solides compétences pratiques. C'est cette lacune que la politique publique et le système éducatif doivent combler de manière urgente", a conclu Mme Thảo.

Les experts s'accordent sur un point : pour maximiser ses chances, le Vietnam doit resserrer les liens entre l'État, les entreprises et les institutions éducatives. Les politiques doivent s'inscrire dans une perspective de long terme et favoriser l'élargissement de l'enseignement technique de qualité. Les entreprises, quant à elles, doivent évoluer d'un rôle de simple "consommateur" de main-d'œuvre à celui de "co-créateur" de talents, en investissant davantage dans la formation interne. Les universités se doivent d'encourager l'apprentissage par l'expérience, la transdisciplinarité, et de préparer les étudiants à une adaptabilité sans faille dans le contexte mondial.

Malgré ces défis, les spécialistes nationaux et internationaux confirment que le Vietnam est à la croisée des chemins d'une opportunité historique pour capitaliser sur sa jeunesse et en faire un "actif intellectuel" majeur.

Avec l'avantage de ses ressources en terres rares, un environnement d'investissement en pleine mutation positive, une macroéconomie stable et une soif d'entrer dans une nouvelle ère de développement, si le pays s'engage résolument dans la formation pour garantir des ressources humaines prêtes à l'emploi, le Vietnam a tous les atouts pour devenir le "hub" qui polarisera les flux de capitaux de haute qualité à l'échelle mondiale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN