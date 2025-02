Le Parti communiste du Vietnam joue un rôle décisif dans le renouveau national

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 95e anniversaire du PCV, Liu Ying a déclaré que grâce à ses décisions scientifiques et à la mise en œuvre efficace des directives, le PCV a favorisé le développement global de la société.

Dans le domaine économique notamment, le PCV a mis en œuvre avec succès des réformes et une politique d’ouverture, transformant le Vietnam d’un pays agricole en une économie majeure en Asie du Sud-Est.

Selon l’universitaire chinoise, les politiques proposées par le PCV sont flexibles et tournées vers l’avenir, aidant le Vietnam à utiliser efficacement les ressources et les marchés internationaux dans le contexte de la mondialisation, tout en préservant son identité culturelle et son indépendance nationale.

Sous la direction du PCV, le Vietnam a progressivement amélioré le niveau de vie de sa population, notamment dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et de la sécurité sociale.

En plus de promouvoir la croissance économique, le PCV se concentre également sur le développement de politiques sociales, garantissant une répartition équitable des bénéfices et aidant les zones défavorisées et les groupes vulnérables de la société à améliorer progressivement leurs conditions de vie.

Evaluant l’importance de la lutte en cours contre la corruption et de la rationalisation de l’appareil d’État, Liu Ying a déclaré que non seulement ces mesures contribuent à améliorer le prestige et l’efficacité opérationnelle du PCV et du gouvernement, mais favorisent aussi la modernisation du système de gouvernance nationale, renforçant davantage le développement économique et le progrès social.

Ces politiques contribuent également à renforcer le prestige de la direction du PCV et la confiance du public, à améliorer l’efficacité et le niveau de gestion de l’État et à faire progresser le travail de gestion interne et la construction du système du PCV, a-t-elle déclaré.

Faisant référence aux objectifs fixés par le PCV à l’ère de développement national, la professeure chinoise a exprimé sa confiance dans le succès des grandes options, notamment la croissance économique, l’amélioration du statut international, le renforcement du bien-être social, ainsi que les réalisations dans l’édification d’un État de droit.

Liu Yin a estimé que le Vietnam aura de nombreuses opportunités dans le processus de mise en œuvre de ces objectifs, notamment en promouvant l’intégration régionale, la transformation et la modernisation de la structure industrielle ; l’amélioration du progrès technologique et de l’innovation ; et la création d’une classe moyenne.

Outre les opportunités, elle a également souligné les défis auxquels le Vietnam sera confronté dans le processus de mise en œuvre de ses objectifs, à savoir les difficultés de transformation économique, les problèmes d’innovation technologique et la concurrence internationale de plus en plus féroce.

VNA/CVN