NBA : les Sixers dominent les Knicks, les Warriors s'imposent contre les Lakers

Les Sixers, avec un LeBron James très en forme, ont à nouveau battu les Knicks, alors que les Warriors ont bénéficié de l'adresse de Stephen Curry pour s'imposer contre les Lakers, vendredi 30 octobre en NBA.

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James porte les Sixers

Photo : AFP/VNA/CVN

LeBron James a inscrit 20 points, dont un rebond offensif décisif en fin de match pour sceller la victoire des Philadelphia 76ers face aux New York Knicks (98-93).

King James a ajouté neuf rebonds, huit passes, une interception et un contre spectaculaire rappelant ses débuts en NBA.

L'entraîneur des Sixers Nick Nurse y a vu "son meilleur match" depuis l'arrivée du vétéran de 41 ans en tant qu'agent libre en juin.

"Je l'ai trouvé vraiment bon tout au long du match", a déclaré Nurse. "Quand on a eu des occasions en contre-attaque, il a profité de sa taille pour bousculer un peu les adversaires et marquer des lay-ups... Il a en quelque sorte donné l'impulsion et organisé le jeu", s'est-il félicité.

Philadelphie avait déjà dominé le champion en titre en ouverture de la saison au Madison Square Garden.

Mais ce nouveau succès revêt une double importance, puisque les matchs de vendredi marquent le coup d'envoi de la quatrième édition de la NBA Cup, le tournoi de mi-saison remporté par les Knicks la saison passée.

Les rencontres de la phase de poules se dérouleront tout au long du mois de novembre et compteront toutes pour le classement de la saison régulière. Les quarts et demi-finales seront joués début décembre avant la finale prévue le 11 à Indianapolis.

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Tyrese Maxey a inscrit 27 points pour les Sixers. En face, Jalen Brunson a été le meilleur marqueur de New York avec 24 points, et Karl-Anthony Towns a ajouté 22 points et 12 rebonds pour les Knicks, qui comptent quatre défaites pour deux victoires.

Curry passe 18e

La star des Golden State Warriors Stephen Curry a inscrit 31 points pour mener les Warriors à une victoire 112-95 face aux Lakers de Los Angeles lors d'un match riche en rebondissements à San Francisco.

Le joueur de 38 ans a porté son total de points en carrière à 26.674, dépassant Dominique Wilkins (26.668) pour occuper la 18e place au classement des meilleurs marqueurs de tous les temps de la NBA en saison régulière.

Le Golden Boy peut espérer dépasser dès cet exercice Moses Malone, actuel 12e de ce classement.

Les Lakers ont largement dominé les Warriors en début de match mais ces derniers ont effacé un retard de 23 points dans le deuxième quart-temps et sont revenus au score à la mi-temps (53-53).

Luka Doncic a inscrit 37 points pour les Lakers. L'image marquante de la soirée a été celle du meneur slovène s'écroulant au sol après avoir été pris à contre-pied par Curry, qui a réussi un tir à trois points par-dessus lui.

Dallas freine Houston

Les Dallas Mavericks, portés par les 35 points de Kyrie Irving et les 33 de Cooper Flagg, ont infligé aux Houston Rockets leur première défaite de la saison (116-111).

Les Rockets ont abordé le dernier quart-temps avec huit points d'avance mais un tir à trois points d'Irving à sept minutes de la fin a redonné l'avantage aux Mavericks, qui n'ont plus jamais été menés au score.

"On n'était pas au rendez-vous en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes", a souligné Irving, N°1 de la Draft en 2011.

AFP/VNA/CVN