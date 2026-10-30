Ligue des champions féminine : le PSG tient le choc contre City

Face à Manchester City, champion d'Angleterre en titre, le PSG a confirmé sa solidité retrouvée en accrochant le nul 1-1, jeudi 29 octobre lors de la 3 e journée de la Ligue des champions féminine.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Bien loin de sa campagne cauchemardesque de l'an dernier, le Paris SG engrange un précieux cinquième point, avec une ombre au tableau: la sortie sur blessure de sa capitaine Sakina Karchaoui, touchée à la cheville droite (79e).

Les joueuses de Paulo Cesar se sont fait une grosse frayeur en fin de match, avec un penalty concédé en raison d'un tacle bien trop appuyé de Griedge Mbock dans sa surface (85e), permettant à l'attaquante jamaïcaine Khadija Shaw d'ouvrir le score.

Mais les Parisiennes ont immédiatement réagi, égalisant avec un déboulé de Tara Elimbi Gilbert, lancée par Mbock face à une défense anglaise prise de court (88e).

"Je suis très fière, c'est un bon point de pris" s'est félicité la jeune défenseuse du PSG au micro de la chaîne L'Equipe.

Le PSG, actuellement sixième de la phase de ligue a en effet un calendrier corsé: la réception du Bayern Munich le 10 novembre, un déplacement à Chelsea le 18, avant de recevoir la Juventus le 16 décembre lors de la dernière journée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après un nul contre le Real Madrid (1-1), et un carton contre Louvain (5-0), les Parisiennes ont confirmé leur renouveau, après la cuisante élimination de l'an passée, où elles avaient terminé à l'avant-dernière place de la phase de ligue avec seulement deux points.

Malgré la domination globale de City, la défense parisienne, avec notamment les internationales françaises Mbock et Thiniba Samoura, a plutôt bien contenu les Citizens.

Les plus grosses occasions sont venues de Shaw, dangereuse mais maladroite (14e, 69e, 78e) quand elle ne s'est pas heurtée à la gardienne du PSG Oliwia Szperkowska (66e).

Les Parisiennes ont elles régulièrement manqué de précision dans le dernier geste, inquiétant peu City, jusqu'à une fin de match animée, Tara Elimbi Gilbert répondant immédiatement à Shaw pour arracher le nul.

AFP/VNA/CVN