Tennis : l'Allemand Alexander Zverev assuré de devenir No1 mondial dès lundi

L'Allemand Alexander Zverev, lauréat de Roland-Garros et de l'US Open cette saison, est assuré de devenir pour la première fois N o 1 mondial au classement ATP dès lundi 2 novembre, après sa victoire contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (6-4, 7-5) à Vienne jeudi 29 octobre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce à sa qualification pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 dans la capitale autrichienne, Alexander Zverev a la garantie d'avoir au minimum 9.450 points au classement de lundi, autant que l'Italien Jannik Sinner, mais l'Allemand de 29 ans le devancera au nombre de tournois du Grand Chelem remportés (2 contre 1) cette saison.

Déjà assuré de finir l'année 2026 en tête du classement ATP (une première pour un Allemand), l'accession au trône de No1 mondial n'était qu'une question de temps pour Zverev, qui a saisi la première occasion.

Avant le début du tournoi de Vienne, il savait qu'il avait besoin de se hisser en quarts de finale. Au 1er tour, il a dû batailler plus de trois heures pour venir à bout de l'Espagnol Martin Landaluce en trois sets 7-5, 3-6, 7-6 (13/11), après avoir été mené 5-2 dans le tie break décisif et sauvé quatre balles de match, dont une sur le service de son adversaire.

Jeudi 29 octobre, il a pris deux fois le service de Tallon Griekspoor : une fois d'entrée de match et une seconde fois sur le dernier jeu de service du Néerlandais pour s'imposer en une heure et demie (1h36) et deux manches 6-4, 7-5.

Zverev deviendra ainsi lundi le 30e joueur au sommet de la hiérarchie depuis l'introduction du classement ATP en 1973. Son ascension tardive arrive alors que les deux joueurs qui ont dominé les dernières saisons, l'Italien Jannik Sinner et l'Espagnol Carlos Alcaraz, ont manqué sur blessure une grande partie de 2026.

AFP/VNA/CVN