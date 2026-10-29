Coupe de la Ligue anglaise : City in extremis en quart, Liverpool sort Chelsea

Tenant du titre, Manchester City a dû passer par les tirs au but pour se sortir du piège de Brighton lors du 4 e tour de la Coupe de la Ligue anglaise mercredi 28 octobre, alors que Liverpool est sorti vainqueur du choc contre Chelsea, là aussi aux tirs au but.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Face aux Seagulls, équipe surprise du début de saison (3e en Premier League) qu'ils retrouveront samedi 30 octobre en championnat, les joueurs d'Enzo Maresca ont souffert, sauvés par deux arrêts de Geronimo Rulli lors des tirs au but (2-2, 4-3 aux t.a.b.).

Menés 1-0 puis 2-1 par Brighton, avec le Français Georginio Rutter en passeur décisif puis buteur, les Citizens ont égalisé grâce à un coup franc de Rayan Cherki dévié par un coéquipier (72e).

Lors de la séance de tirs au but, alors que le portier de Brighton Jason Steele venait de s'imposer contre Mateo Kovacic, l'ancien gardien marseillais Rulli a répondu avec deux arrêts successifs pour envoyer City en quarts.

Après deux penaltys en quelques minutes de Morgan Rogers pour les Blues (40e) et Cody Gakpo pour les Reds (43e), le choc entre Liverpool et Chelsea s'est lui aussi joué lors d'une longue séance de tirs au but.

Les hommes d'Andoni Iraola ont finalement rejoint les quarts (1-1, 6-5 aux t.a.b.) après un dernier échec du défenseur français de Chelsea Wesley Fofana, dont la frappe est passée au-dessus des cages.

Chelsea a également perdu sur blessure son défenseur Maxence Lacroix, sorti touché à la cuisse gauche (46e).

Dans les autres matches de la soirée, le Crystal Palace de Pierre Sage, à la peine en championnat, a décroché sa qualification sur la pelouse de Fulham (1-0) et Bournemouth a corrigé Aston Villa (3-0), tandis que Brentford, 6e de Premier League, a lui chuté face à la lanterne rouge du championnat, Sunderland (3-2).

Récapitulatif des matches du quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise joués ce mercredi 28 octobre :

Mardi 27 octobre

(+) Bradford City (D3) - Peterborough United (D3) 2 - 0

(+) Fleetwood Town (D4) - Arsenal 1 - 1 t.a.b. (5-3)

Mercredi 28 octobre

(+) Manchester City - Brighton 2 - 2 t.a.b. (4-3)

(+) Sunderland - Brentford 3 - 2

Fulham - (+) Crystal Palace 0 - 1

(+) Bournemouth - Aston Villa 3 - 0

(+) Liverpool - Chelsea 1 - 1 t.a.b (6-5)

Jeudi 29 octobre (en heures de Paris, GMT+1)

Everton - Newcastle

Les clubs précédés d'un (+) sont qualifiés pour la phase suivante.

AFP/VNA/CVN