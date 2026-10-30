WNBA : Gabby Williams embarquée dans un ultime round pour la couronne

Qui finira K-O ? Les finales de WNBA ont tout d'un match de boxe, et c'est Atlanta qui a asséné jeudi un uppercut aux Valkyries de Gabby Williams (80-69) pour recoller à 3-3 et décrocher un ultime round pour le titre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La capitaine française a été la meilleure marqueuse du choc, avec 26 points (8/22 au tir), mais Atlanta a été remarquable d'intensité à domicile, asphyxiant d'entrée San Francisco.

"Elles ont donné le ton dès l'entame de match en étant très physiques. Elles ont mis la pression, tout fait pour garder la balle, et pas nous", lance Gabby Williams, déçue, après le match.

La star d'Atlanta Angel Reese a réalisé un match plein (15 points, 14 rebonds). "À chaque fois qu'on a commencé fort dans cette série, on a remporté le match", se réjouit celle qui a porté son équipe pour sceller la victoire lors des matchs 2 et 3 de la série.

Le Dream n'avait d'autre choix que de gagner pour survivre dans cette confrontation au meilleur des sept matchs, et elle l'a fait avec brio malgré l'horaire inhabituel de l'affiche, en pleine journée à Atlanta (12h30 heure locale).

Match 7 dans la bouillonnante "Ballhalla"

Dans un stade électrique, la bande à Reese s'est détachée dès le premier quart-temps pour mener 32-15.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'avance a gonflé grâce à notamment une belle adresse à 3 points (13 sur 30), Atlanta comptant jusqu'à 25 points d'avance dans le deuxième quart-temps (44-19).

Allisha Gray (23 pts) a été impressionnante, avec un 5 sur 7 derrière l'arc. "Je ne suis pas prête à ce que la saison se termine aujourd'hui", lançait-elle, déterminée, à la mi-temps.

Les Golden State Valkyries ont ensuite couru après le score, sans jamais revenir à hauteur.

Un panier de Gabby Williams a permis de réduire l'écart à 8 points dans le dernier quart-temps (77-69), mais un tir à trois points d'Allisha Gray dans la foulée a tué le sursaut dans l'oeuf.

Les Valkyries de la capitaine des Bleues devront commencer très fort samedi lors de l'ultime choc pour le titre, qui se déroulera dans la bouillonnante "Ballhalla", surnom de l'enceinte de San Francisco les jours de matchs de WNBA, en référence au Valhalla de la mythologie nordique.

Un titre serait inédit pour les deux franchises, mais il sonnerait encore un peu plus comme un exploit pour les Golden State Valkyries, qui disputent seulement leur deuxième saison dans la ligue nord-américaine.

AFP/VNA/CVN