L1 : sans ses cadres, le PSG assomme Le Havre et consolide sa première place

Porté par Achraf Hakimi auteur d'un triplé, le PSG a poursuivi vendredi 30 octobre sa marche en avant en Ligue 1 en écrasant Le Havre (5-1), lanterne rouge, et conforte ainsi sa place de leader en ouverture de la 9 e journée.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au même moment, la lourde défaite de Rennes contre Nice (5-2) permet à Paris (20 points) de prendre quatre points d'avance sur les Bretons (2e, 16 points) avant que Lille (3e, 15e) joue le derby contre Lens plus tard vendredi 30 octobre et que Monaco (4e, 15 pts) affronte le Paris FC dimanche 1er novembre.

Après un retard à l'allumage en Ligue 1, Paris a confirmé sa bonne dynamique du mois d'octobre avec cette sixième victoire d'affilée en championnat, faisant encore oublier l'avalanche de blessés.

Sans Khvicha Kvaratskhelia, absent pour plusieurs mois en raison d'une rupture du ligament au genou droit, ni Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes, blessés à la cuisse, le PSG a bien compté sur son banc.

Mais surtout sur l'un de ses seuls cadres alignés par Luis Enrique en Normandie : le capitaine du soir Achraf Hakimi.

Déjà passeur sur le premier but, celui de Mika Godts (1-1, 26e), le Marocain s'est ensuite débrouillé tout seul pour transpercer facilement la défense et tromper Arnaud Bodart (2-1, 28e), qui jouait pour la première fois dans les buts havrais.

Menés après l'ouverture du score de Josh Maja (18e), les Parisiens auront donc eu besoin de huit minutes pour égaliser et de deux supplémentaires pour renverser le match.

Hakimi, dont le procès pour viol aura lieu dans plusieurs mois - une accusation qu'il conteste -, a continué son festival avec un coup franc parfaitement enroulé (3-1, 55e), puis a conclu une transition éclair, initiée par Godts, pour le premier triplé de sa carrière (5-1, 69e). Et il a été tout proche d'en marquer un quatrième (56e).

"C'est un attaquant quand nous avons le ballon. Il est plus haut que les attaquants parfois. Il est le meilleur latéral droit du monde", a glissé devant la presse Luis Enrique, qui est devenu vendredi 30 octobre l'entraîneur qui a le plus gagné dans l'histoire du PSG (127 victoires).

"Je veux continuer à marquer l'histoire", a-t-il commenté.

Mayulu, buteur deux matches de suite

Avant celui-ci, Senny Mayulu - déjà buteur face à l'OL lundi 26 octobre - a enchaîné vendredi 30 octobre en profitant de la sortie hasardeuse du gardien normand (4-1, 62e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Battu mais pas fautif sur le but havrais, le portier parisien Matveï Safonov, peu sollicité, s'est bien détendu (37e) et a été sauvé par son poteau (62e).

Avant le déplacement mardi 27 octobre à Villarreal qui peut déjà rapprocher le PSG d'une qualification au prochain tour de la Ligue des champions, la soirée a été parfaitement gérée. Avec du temps de jeu pour les habituels remplaçants (Digne, Hernandez, Mayulu) et encore une bonne prestation de Mika Godts.

Après son match contre Lyon, le Belge a de nouveau été décisif, de bonne augure pour la suite et les longs mois d'absence de "Kvara".

En face, l'histoire est inverse. Les Normands, derniers du championnat, s'enfoncent en fin de classement avec ce cinquième revers consécutif.

"C'est forcément préoccupant : concéder autant de buts, ce sont des fautes professionnelles", a regretté le coach Didier Digard, après avoir encaissé 12 buts en trois matches.

Dans les tribunes du stade Océane, des chants insultants ont été entonnés pendant plusieurs secondes par les supporters havrais à l'encontre du PSG. Les quelques centaines d'ultras parisiens qui ont fait le déplacement ont quant à eux chanté des propos homophobes destinés à l'Olympique de Marseille.

AFP/VNA/CVN