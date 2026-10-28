Ligue des nations : Cristiano Ronaldo parmi les joueurs pré-convoqués par le Portugal

Cristiano Ronaldo figure parmi les joueurs pré-convoqués par l'équipe du Portugal pour les prochains matches de Ligue des nations, ouvrant la voie à son retour en sélection après son clash avec l'entraîneur Jorge Jesus, a appris l'AFP mardi 27 octobre auprès de la Fédération portugaise de football.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'information rapportée par les médias locaux et confirmée par un porte-parole de la fédération précède l'annonce du groupe qui affrontera le Danemark le 14 novembre à Braga, dans le Nord du Portugal, puis se déplacera au pays de Galles trois jours plus tard pour clore la phase de poules de la Ligue des nations.

Le sélectionneur portugais devrait dévoiler cette liste définitive le 6 novembre, a précisé le porte-parole de la fédération.

Cette instance a annoncé la semaine dernière que Cristiano Ronaldo avait écopé d'une sanction de 30 jours de suspension pour avoir quitté le rassemblement de l'équipe nationale le 30 septembre. La sanction étant rétroactive, sa suspension a débuté le jour de son abandon du rassemblement et n'empêchait pas le quintuple Ballon d'Or de faire son retour le mois prochain.

Dans un long communiqué diffusé le 7 octobre, le joueur de 41 ans s'est excusé pour son attitude auprès des supporters portugais et de ses coéquipiers de la Seleçao, tout en confirmant sa rupture avec Jorge Jesus.

L'icône du football portugais et star planétaire a accusé son entraîneur d'avoir manqué à sa parole en le laissant sur le banc lors de la victoire du Portugal face à la Norvège (2-1) et en ne respectant pas un script censé mettre fin au conflit lors d'une conférence de presse précédent le succès de la Seleçao face au Danemark (4-2).

C'est à l'issue de cette prise de parole que Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal à Copenhague.

Tenante du titre, la sélection portugaise a remporté ses quatre premiers matches de Ligue des nations, dont les trois derniers sans son attaquant vedette, et s'est d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale qui auront lieu en mars 2027.

Cristiano Ronaldo, qui sera alors âgé de 42 ans, a déclaré récemment que cette saison serait "probablement" la dernière de sa carrière.

AFP/VNA/CVN