ATP 500 de Vienne : impitoyable contre Fery, Zverev passe en demies

Futur N°1 mondial à partir de lundi 26 octobre, l'Allemand Alexander Zverev n'a laissé aucune chance au Britannique Arthur Fery, 35 e mondial, en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Vienne avec une victoire facile 6-0, 6-2 vendredi 30 octobre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour une place en finale, Zverev affrontera l'Australien Alex de Minaur (10e mondial) qui est venu à bout de l'Italien Matteo Berrettini (48e) en soirée en deux sets (7-6 (7/4), 6-2), qui fait une bonne opération dans la course au Masters de fin d'année à Turin.

Zverev a remporté neuf des 13 affrontements face à de Minaur, le dernier en date il y a deux semaines en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.

L'autre affiche des demi-finales opposera l'Espagnol Carlos Alcaraz (3e) au Russe Daniil Medvedev (5e).

Vendredi 30 octobre, au lendemain de son succès contre le Néerlandais Tallon Griekspoor qui lui a assuré la place de N°1 mondial dès lundi 26 octobre, Zverev a retrouvé en quarts de finale Arthur Fery, qu'il avait dominé en demies à Wimbledon.

L'Allemand de 29 ans a étouffé d'entrée le Britannique, empochant le gain de la première manche en 25 minutes sans lui laisser le moindre jeu. Au second set, Zverev a breaké d'entrée pour mener 2-0, puis a contrôlé la fin de la rencontre pour terminer en un peu moins d'une heure (58 minutes).

À Vienne, Zverev a remporté un de ses 26 titres sur le circuit, en 2021 sur la route vers son deuxième sacre au Masters de fin de saison après celui de 2018. Cette saison, il a soulevé les trophées à Roland-Garros et l'US Open, les deux premiers tournois du Grand Chelem de sa carrière.

AFP/VNA/CVN