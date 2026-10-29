NBA : un grand Wemby arrache la victoire avec les Spurs, premier succès pour Miami

C'est un succès à l'arraché, contre une équipe du bas de classement, grâce encore à Victor Wembanyama : le Français des Spurs a été conquérant mercredi 28 octobre pour battre l'Utah Jazz, quand Miami a décroché sa première victoire de l'exercice 2026-2027 de NBA.

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Wemby a été appliqué en attaque, avec 36 points (14/25 tirs), sa meilleure performance de la saison, et 14 rebonds. Mais ce n'était pas de trop pour venir à bout du surprenant Jazz, une jeune équipe en reconstruction qui a embarqué San Antonio en prolongations avant de s'incliner 117-111.

"On devra faire face à plein de scénarios différents dans la saison, mais on a trouvé la solution aujourd'hui, donc c'est le principal", estime le capitaine français, satisfait de son match à plus de 30 points, même si "ce n'est pas quelque chose qui doit rester rare".

Wembanyama affichait déjà 21 points à la mi-temps et a continué à marquer pour offrir le troisième succès de la saison aux Spurs, aidé par Devin Vassell (21 points).

Miami a de son côté obtenu sa première victoire, 129-117 à Atlanta, après un début catastrophique (quatre défaites en autant de matchs), alors qu'on l'attendait en haut de tableau depuis l'arrivée cet été de Giannis Antetokounmpo.

Le double MVP grec a été une nouvelle fois phénoménal, avec 24 points et 18 rebonds, secondé par Bam Adebayo (24 points, 9 rebonds).

C'était jour de records car le premier a réussi sa 1.000e interceptions depuis le début de sa carrière, quand le second est devenu le meilleur rebondeur de la franchise floridienne : avec 9 rebonds mercredi 28 octobre, il a atteint un total de 5.794, dépassant les 5.791 rebonds d'Udonis Haslem qui a joué deux décennies à Miami (de 2003 à 2023).

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"Je ne trouve pas les mots. J'aurais juste aimé pouvoir le réaliser à domicile", a lancé Adebayo.

Oklahoma s'incline

Les Sixers de LeBron James ont cravaché pour se défaire d'Indiana (114-109), privé de sa star Tyrese Haliburton à cause d'une blessure aux ischios-jambiers qui devrait le tenir écarté au moins deux semaines.

Philadelphie a pu se reposer sur un Tyrese Maxey électrique en fin de match, avec 17 points dans le dernier quart-temps (27 au total), suppléé par Joel Embiid (21 points, 11 rebonds), Jaylen Brown (20 points, 10 rebonds) et King James (13 points, 10 passes).

Ces trois derniers "m'ont un peu reproché de ne pas avoir été assez agressif les trois premiers quarts-temps", a souligné Maxey après la victoire. Alors le meneur a haussé le ton et "fait ce que les vétérans" lui ont dit de faire.

Oklahoma, qui faisait jusque-là un sans-faute, s'est pris les pieds dans le tapis.

Le Thunder a chuté sur le parquet des Dallas Mavericks 120-96, alors qu'il aurait pu devenir la première franchise en NBA à enchaîner trois saisons avec 5 victoires pour zéro défaite.

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Mais c'était sans compter sur un carton plein du jeune Cooper Flagg (26 points, 8 passes) pour offrir sa troisième victoire à Dallas.

Ce mercredi 28 octobre en NBA a aussi été marqué par un petit festival de Stephen Curry (44 points) à l'occasion de la victoire des Golden State Warriors contre Minnesota (119-114), et par l'entrée en piste d'AJ Dybantsa, le choix N.1 de la draft de cet été, avec Washington.

Auteur de 19 points, le jeune américain n'a pas empêché la défaite des Wizards face à Cleveland (111-121) lors d'un duel où les Français Alex Sarr (18 points) et Bilal Coulibaly (17 points, 8/9 au tir) ont eu l'occasion de montrer leurs qualités.

AFP/VNA/CVN