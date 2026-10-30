Ligue 1: Illia Zabarnyi, l'opportunité de convaincre au PSG

L'absence sur blessure de Marquinhos offre une opportunité en or à Illia Zabarnyi, déjà beaucoup utilisé en Ligue 1, d'augmenter son temps de jeu et de faire oublier ses débuts mitigés au PSG pour s'installer à terme comme le successeur du capitaine brésilien à Paris.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"S'il joue autant, c'est qu'on a une grande confiance en lui", disait la semaine dernière Luis Enrique, qui a recruté, en concertation avec le conseiller sportif Luis Campos, l'Ukrainien de 24 ans il y a un peu plus d'un an en provenance de Bournemouth.

"Ce n'est pas facile d'arriver dans une équipe de ce niveau et d'être compétitif dès les premiers jours. Pour moi, il l'a fait. Bien sûr, il aurait pu améliorer ses performances, au début, mais je suis content, je le vois de plus en plus à l'aise. C'est un joueur très intéressant qu'on voulait recruter depuis longtemps", a développé le coach, qui n'hésite jamais à prendre la défense de ses joueurs en difficulté.

Lundi face à l'OL, le premier joueur ukrainien de l'histoire du PSG a montré de bonnes choses et a sauvé deux grosses occasions lyonnaises, sachant qu'il avait déjà fait une bonne entrée face à Barcelone (4-2) à la suite de la sortie de Marquinhos, touché à une cuisse à l'heure de jeu.

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Aligné trois fois de suite en Ligue 1, l'axial droit devrait donc enchaîner vendredi au Havre, avant probablement de connaître sa deuxième titularisation de la saison en Ligue des champions mardi à Villarreal.

Depuis son arrivée, le défenseur central (1,89 m), qui n'a pas encore donné entière satisfaction, a surtout connu les joies de la Ligue 1 et a le plus souvent été cantonné au banc pour les matches européens.

En septembre, il a joué la totalité de la rencontre face au Slovan Bratislava (6-1) pour l'entrée en lice du PSG cette saison en Ligue des champions, mais la priorité était alors le match contre Monaco en Ligue 1, cinq jours avant.

La saison dernière, il a commencé seulement deux fois un match européen sur les 17 possibles, à Barcelone et Leverkusen en octobre 2025, pour pallier l'absence de Marquinhos, blessé.

AFP/VNA/CVN