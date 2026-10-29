Italie : l'Inter Milan rejoint la Lazio en tête, la Juventus et l'AC Milan chutent

L'Inter Milan a souffert mais s'est imposé à Venise 2 à 0 mercredi 28 octobre pour rejoindre la Lazio Rome en tête du Championnat d'Italie, tandis que la Juventus Turin et l'AC Milan se sont inclinés contre des mal classés.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Inter, toujours privé de son buteur et capitaine Lautaro Martinez, a été malmené par Venise, dont le seul succès cette saison a été obtenu face à un autre cador, Naples (1-0).

Le promu, bloqué à trois points, a touché par deux fois la transversale milanaise et a vu deux buts en sa faveur annulés pour hors-jeu.

Mais comme souvent cette saison, les Nerazzurri, même laborieux, ont fini par trouver la solution, d'abord sur un débordement de Marcus Thuram, dont le ballon a été propulsé dans son propre but par Matias Moreno (79e), puis grâce à un second but contre son camp sur corner (82e).

Avec ses 25 points sur 27 possibles, l'Inter est revenu à la hauteur de l'inattendue Lazio qui a signé la veille sa huitième victoire de la saison à Sassuolo, vite réduit à dix (6-2).

"On a eu beaucoup de réussite, a reconnu Cristian Chivu sur la plateforme DAZN. On était fatigués ce soir, trop lent, en panne d'idées, mais cette équipe a montré encore une fois sa maturité en ramenant trois points après un match comme il en arrive un ou deux dans une saison où rien ne fonctionne vraiment".

Triplé de Mbangula

Avant le très attendu derby de Milan samedi 30 octobre, l'AC Milan, privé d'Adrien Rabiot et de Diego Moreira, a très mal négocié son match de la 10e journée en concédant contre Bologne sa première défaite de la saison en championnat.

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Les Rossoneri, portés par un doublé de leur nouveau phénomène Alphadjo Cisse, ont mené 2-1, mais se sont inclinés 4 à 2 après avoir encaissé deux buts en deux minutes à l'heure de jeu (60e et 62e). Le grand artisan de cette défaite est le Belge Samuel Mbangula qui a martyrisé la défense milanaise et Mike Maignan avec son triplé (8e, 62e, 86e).

"L'équipe était fatiguée et a manqué d'énergie, il nous manquait beaucoup de joueurs ce soir et l'enchaînement des matches commence à se faire sentir. C'est difficile dans ces conditions de trouver de la constance dans notre façon de jouer", a lâché, passablement agacé, Ruben Amorin.

"Mais nous serons prêts pour le derby", a assuré le technicien portugais dont l'équipe est 5e à sept longueurs des co-leaders mais a remporté les trois derniers derbys milanais.

La Juventus Turin a elle chuté sur le terrain du Genoa (2-0) et a reculé à la 8e place avec onze points de retard sur la tête. Luciano Spalletti continue à faire confiance à Randal Kolo Muani, mais l'international français est encore resté muet.

Après son cruel nul à domicile contre l'AS Rome (3-3) le week-end dernier, Naples a repris de couleurs en allant s'imposer à Monza (4-1) pour se replacer à la 6e place (14 pts).

AFP/VNA/CVN