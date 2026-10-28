NBA : Wembanyama balaie Sacramento, les Knicks gagnent enfin

Victor Wembanyama avait faim : le tricolore des Spurs n'a fait qu'une bouchée mardi des Kings de Sacramento 130-103, quand les New York Knicks, champions en titre de NBA, respirent avec une première victoire de la saison, contre Détroit.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Wemby a sorti un grand match, avec 29 points en 27 minutes (plus 10 rebonds et 5 contres) pour écraser les Californiens et offrir une deuxième victoire à San Antonio.

Les Texans ont fait parler leur palette offensive, avec un bouquet d'alley-oops, des tirs à mi-distance, et un feu d'artifice à trois points.

"La force de notre équipe, c'est que le danger peut venir de partout", lance Wemby après le match.

L'artificier derrière l'arc s'appelle Julian Champagnie.

L'ailier américain a bombardé Sacramento avec 8 paniers à trois points, pour un total de 26 points, dont 24 inscrits en l'espace seulement de 13 minutes en première mi-temps.

"Ça me montre que je suis capable d'entrer sur le terrain et faire ce que je fais de mieux : marquer des paniers", s'est félicité l'intéressé après le coup de sifflet.

Avec 80-54 à l'affichage à la pause, les Spurs ont déroulé dans le second acte.

"On a essayé d'attaquer la raquette sur quasi toutes les possessions, on a bien posé les écrans", s'est réjoui Wembanyama.

Les Spurs affichent un bilan de deux victoires pour deux défaites, et "en seulement quatre matchs", le Français de 22 ans assure avoir "eu l'occasion de voir ce qui marche et ce qui marche pas" dans son jeu.

Sacramento enchaîne une quatrième défaite d'affilée.

De l'air pour New York

Au Madison Square Garden de New York, les Knicks ont réagi mardi à l'orgueil, octobre après trois défaites d'entrée, du jamais vu pour des champions en titre depuis Dallas en 2011-2012.

Photo : AFP/VNA/CVN

Portés par un Karl-Anthony Towns ultra-complet (27 points, 20 rebonds), et le MVP des dernières finales Jalen Brunson (23 points, 7 passes), les Knicks ont battu Détroit 111-97.

"Il faut rappeler que Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est une nouvelle année, une nouvelle équipe", souligne Brunson.

"Le chemin est encore long, mais je suis content de la façon dont on gagne aujourd'hui", ajoute le chef de file de New York.

Les Knicks étaient au coude à coude à la mi-temps (51-50), mais ont appuyé sur l'accélérateur dès l'entame du troisième quart-temps, avec une série de 11 points marqués à zéro.

Ils infligent ainsi la première défaite de la saison à Détroit, qui a terminé l'année dernière avec le meilleur bilan de la conférence Est, et affiche pour ce début d'exercice 2026-2027 trois victoires pour une défaite.

Même bilan pour les Lakers, qui ont encaissé à Los Angeles leur première défaite de la saison après une fin de match électrique contre Portland (129-136).

Luka Doncic a marqué 41 points pour les "purple and gold" (violet et or), mais un panier à trois points à moins d'une minute de la fin du meneur des Trail Blazers Damian Lillard a scellé l'issue du choc.

À Boston, Jayson Tatum a offert la victoire aux Celtics au buzzer, sur le score de 125-124 après les prolongations contre des Brooklyn Nets qui n'ont encore remporté aucun match cette saison.

Tatum a été l'homme à tout faire, avec 40 points, 5 rebonds et 8 passes.

AFP/VNA/CVN