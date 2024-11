Belgique

Anvers : la police saisit 4,8 tonnes de cocaïne dans le port

La police belge a saisi 4,8 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers au cours d'une enquête sur une organisation présumée active dans le trafic de drogue depuis l'Amérique du Sud, a annoncé vendredi 22 novembre le parquet de Bruxelles. La police judiciaire fédérale a procédé à 27 perquisitions en Belgique et quatre aux Pays Bas, les 5 et 12 novembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Outre la cocaïne retrouvée dans des containers, des véhicules, des armes et des produits de luxe (vêtements, bijoux, sacs à main, montres...) ont été saisis ainsi qu'environ 185.000 euros d'argent liquide, a détaillé le parquet. Huit personnes ont été placées en détention et inculpées du chef d'"importation/exportation de stupéfiants, en association, et de membres d'une organisation criminelle", a expliqué le parquet de Bruxelles.

L'organisation visée était présumée active dans l'import/export de cocaïne en Belgique, depuis l'Amérique du Sud, l'Amérique Centrale et le Canada, a-t-il précisé. Dans le port d'Anvers, elle est suspectée d'avoir "facilité la sortie de containers suspects" et d'avoir fourni "une aide logistique à d'autres organisations, contre rémunération".

En 2023, la douane belge avait saisi un volume record de 116 tonnes de "blanche" à Anvers, après 109,9 tonnes l'année précédente.

AFP/VNA/CVN