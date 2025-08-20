Miss Grand International 2024 assistera à la finale de Miss Grand Vietnam 2025

Christine Juliane Opiaza, Miss Grand International 2024, sera l’invitée spéciale de la grande finale de Miss Grand Vietnam 2025, qui se déroulera le 14 septembre à Hô Chi Minh-Ville, selon les organisateurs de l’événement.

La reine de beauté originaire des Philippines devrait atterrir à l’aéroport de Tân Son Nhât le 14 septembre à 16h00. Elle participera à la soirée de finale plus tard dans la journée et sera présente pour féliciter la gagnante de Miss Grand Vietnam 2025. Le lendemain, elle rentrera aux Philippines pour poursuivre son programme chargé.

Les préliminaires de Miss Grand Vietnam 2025 ont débuté le 11 août, marquant le début d’une série d’activités dynamiques pour couronner la gagnante de cette année.

Pendant les préliminaires, les candidates sont montées sur scène pour mettre en valeur leurs talents de mannequin et participer à des interviews avec le jury.

Le 20 août, le comité d’organisation annoncera les 35 finalistes. Lors de la finale, elles participeront à des sous-concours tels que Grand Walk, Grand Shoot, Grand Heat et Grand Voice. Les beautés participeront notamment au Vietnam Beauty Fashion Fest le 30 août, ainsi qu’à un défilé de costumes nationaux le 11 septembre.

La grande finale aura lieu le 14 septembre et la gagnante représentera le Vietnam au concours de beauté Miss Grand International 2025.

VNA/CVN