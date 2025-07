Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2025 : un rendez-vous incontournable

Du 24 au 26 juillet, Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam fait son grand retour au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC), promettant d’être le point de convergence immanquable pour les passionnés de beauté ainsi que pour les entreprises, dans une ambiance propice à la découverte des tendances esthétiques les plus actuelles.

Tendances mondiales

Avec une superficie d’exposition de 17.600 m² et la participation de plus de 3.000 marques provenant de 24 pays et territoires, Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2025 confirme son statut de salon majeur en Asie du Sud-Est dans le domaine de la beauté et du soin personnel. L’événement accueillera les plus grandes marques de la République de Corée, du Japon, de Singapour, de Thaïlande, du Vietnam, de Chine, de France, d’Italie, des États-Unis et bien d’autres pays encore, offrant ainsi une vitrine directe des tendances contemporaines et technologies cosmétiques de pointe sur le marché vietnamien.

Des gammes de soins vegan, des cosmétiques intégrant l’intelligence artificielle (IA), aux solutions de beauté personnalisées et non invasives, le salon présentera une vue d’ensemble complète de la chaîne de valeur de l’industrie beauté moderne : des ingrédients bruts, des lignes de production technologiques, des procédés OEM jusqu’aux produits finis. Ce salon ne se limite pas à une simple exposition de produits, mais représente un véritable espace de mise à jour sur les tendances qui façonnent la consommation mondiale : la beauté verte, les cosmétiques multifonctions, ou encore les solutions de soins dermatologiques validées scientifiquement. C’est une opportunité stratégique pour les entreprises, experts et distributeurs de se connecter à l’innovation et de façonner leur vision selon les attentes de la nouvelle génération de consommateurs.

Au-delà des stands, Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2025 propose un parcours immersif avec des conférences spécialisées, des compétitions de talents, des ateliers de création de parfums, et de nombreuses activités annexes captivantes, affirmant son rôle dans l’écosystème global de la beauté.

Le programme de conférences 2025 abordera des thèmes de pointe : ingrédients issus d’une agriculture propre, technologies anti-âge et dermatologie esthétique, tendances du e-commerce, chaînes de distribution, et application de l’IA dans le cosmétique moderne.

Innover et se mondialiser

D’après Statista, le marché vietnamien de la beauté et des soins personnels devrait atteindre 2,74 milliards de dollars d’ici 2025, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) estimé à 3,26% entre 2025 et 2029. Les moteurs de cette croissance incluent la montée de la classe moyenne, une demande accrue en soins esthétiques, l’influence du K-beauty, les réseaux sociaux, les achats en ligne et les diffusions en direct.

Avec son envergure internationale, ses secteurs variés, son programme de conférences approfondi et ses activités annexes attrayantes, Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2025 est le salon à ne pas manquer pour tous les professionnels, passionnés ou chercheurs du monde de la beauté. En 2025, l’événement sera organisé en synergie avec Beautycare Plus 2025, salon dédié aux ingrédients, technologies de production, emballage et services OEM/ODM.

