Hà Trúc Linh, une jeune fille de Phú Yên, couronnée Miss Vietnam 2024

Dès le début du concours, Hà Trúc Linh était déjà reconnue pour sa beauté et son talent. Née en 2004 et originaire de Phú Yên (Centre), elle mesure 1,72 m avec les trois mensurations 80-58-95 cm.

Photo : Comité d'organisation

Cette étudiante de l'Université de finance et de marketing est connue pour avoir l’une des tailles les plus fines parmi les candidates de cette édition.

Hà Trúc Linh a été la première à intégrer le Top 5, aux côtés de quatre autres finalistes : Nguyên Thi Vân Nhi (de Hai Phong, au Nord), Hô Ngoc Phuong Linh (de Hà Tinh, au Centre), Trân Ngoc Châu Anh et Pham Thùy Duong (de Hanoï).

Dans l’épreuve de questions-réponses, chaque finaliste a tiré une question et y a répondu en direct sur scène. Cette année, les candidates pouvaient répondre en vietnamien ou en version bilingue, selon leurs compétences.

Photo : Comité d'organisation

Interrogée sur l’opportunité d’appliquer l’intelligence artificielle (IA) à l’apprentissage, Hà Trúc Linh a répondu avec assurance en vietnamien. Elle a reconnu l’utilité de l’IA et la rapidité d’accès à l’information dans le monde actuel. Cependant, elle a souligné que les réponses de l’IA dépendent fortement de la manière dont les utilisateurs formulent leurs questions. Par conséquent, elle estimait que l’IA devrait être utilisée pour favoriser l’auto-amélioration, tout en insistant sur la nécessité de continuer à cultiver ses connaissances et à développer son esprit critique et sa créativité pour rester unique et durable.

Grâce à sa réponse concise et directe, Tr⌂c Linh a décroché une place dans le Top 3, aux côtés de Vân Nhi et Châu Anh. Le couronnement a suivi peu après, empreint d'émotion et de grandeur. Finalement, le prestigieux titre de Miss Vietnam 2024 a été remporté par Hà Trúc Linh, tandis que Trân Ngoc Châu Anh et Nguyên Thi Vân Nhi ont été respectivement première et deuxième dauphines.

La scène de cette année, somptueusement conçue, a été installée sur les eaux de l'emblématique rivière des Parfums, mettant en valeur le riche patrimoine culturel du Vietnam. Ce lieu en plein air, agrémenté d’un éclairage moderne et d’effets visuels spectaculaires, a offert au public une soirée finale éblouissante et inoubliable.

VNA/CVN