MotoGP : Marc Marquez reste le roi en Aragon

Le champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Ducati) a remporté la huitième victoire de sa carrière au Grand Prix d'Aragon dans la catégorie reine, et s'est relancé dans la course au titre, dimanche 30 août sur le circuit de Motorland.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Espagnol de 33 ans, qui pour une fois a manqué son départ, s'est rapidement repris et a ensuite survolé la course pour s'imposer devant son compatriote Pedro Acosta (KTM) et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), qui s'était élancé en pole position.

"J'ai réussi à prendre la tête au premier virage mais ensuite j'ai commis une erreur donc deux pilotes m'ont dépassé. Mais ensuite j'ai trouvé mon rythme et j'ai pu m'imposer", a déclaré le Catalan, qui a décroché sa 77e victoire en MotoGP

Déjà vainqueur du sprint samedi 29 août, Marquez, a encore repris 14 points au leader du championnat, Jorge Martin (Aprilia), cinquième dimanche, et ne compte plus que 19 longueurs de retard sur son compatriote.

Acosta, qui court toujours après sa première victoire en MotoGP, a encore réalisé une très belle course et a longtemps suivi le rythme de Marquez après avoir réalisé un superbe dépassement sur Bezzecchi par l'extérieur.

L'Italien, qui avait créé la surprise en battant Marquez en qualifications samedi, a effectué un week-end très solide avec deux troisièmes positions en course qui lui permettent de revenir à 24 points de Martin au championnat.

Comme lors de la course sprint samedi, le Français Johann Zarco (Honda-LCR) a arraché un point pour son premier Grand Prix après plus de trois mois d'absence en raison de sérieuses blessures aux ligaments du genou gauche consécutives à une chute spectaculaire à Barcelone mi-mai.

Neuvième sur la grille, le vétéran de la catégorie MotoGP (36 ans), a dû effectuer une pénalité, un "double long lap" (détour sur la piste à emprunter deux fois), après avoir été jugé responsable de l'accident de Barcelone au cours duquel il avait fait tomber les Italiens Francesco Bagnaia (Ducati) et Luca Marini (Honda).

Relégué au 18e rang après avoir perdu plus de six secondes en raison de la pénalité, Zarco, auteur d'une course remarquable, est parvenu à remonter à la 15e place, terminant à seulement 4,5 secondes du huitième, l'Italien Enea Bastianini (KTM-Tech3).

L'autre Français, Fabio Quartararo (Yamaha), a terminé 18e et dernier de la course.

AFP/VNA/CVN