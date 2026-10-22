Football américain : le patron de la NFL affiche sa "confiance" avant le match à Paris

Le patron de la ligue nationale de football américain (NFL), Roger Goodell, a affiché sa " confiance " mercredi 21 octobre, quatre jours avant le premier match de l'histoire en France, malgré les récentes violences dans le pays.

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Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

Pour la première fois, un match de NFL se déroulera en France, au Stade de France, avec une affiche entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Steelers de Pittsburgh, au lendemain d'une nouvelle journée de manifestations dans l'hexagone.

"Mon niveau de confiance est très élevé", a lancé Goodell lors d'une conférence de presse à New York, alors qu'il était interrogé sur les violences survenues en marge de la précédente journée de mobilisation, samedi dernier, à Paris et dans d'autres villes du pays.

"On a tout préparé. On est en contact avec les autorités compétentes. Les manifestations ne sont pas inhabituelles en France. C'est un élément que l'on prendra en compte et on veillera à ce que les dispositions nécessaires soient prises", a ajouté le patron de la NFL, qui fera le déplacement à Paris.

Il a déclaré avoir notamment discuté avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qui lui a donné son feu vert, et être en contact régulier avec les autorités françaises.

"Nous sommes des invités dans ce pays", a souligné Roger Goodell. "Nous allons nous comporter en bons invités, faire ce que nous avons à faire, et je suis sûr qu'ils feront de même. Nous avons hâte d'y être."

Dans l'optique de ce match de la 7e journée de NFL, l'équipe de la Nouvelle-Orléans est déjà en France et a établi son camp de base à Versailles. Celle de Pittsburgh doit arriver vendredi 23 octobre.

Lors d'une conférence de presse mercredi 21 octobre, le directeur général des Saints, Mickey Loomis, s'est dit satisfait jusqu'ici.

"Les infrastructures, les services, l'hospitalité ont été fantastiques. Nous avons hâte et nous nous préparons pour les trois prochains jours et le match de dimanche", a-t-il dit.

La délocalisation d'un match de NFL à Paris s'inscrit dans une stratégie plus large de la ligue de diversifier son public et ses audiences, avec des rencontres à travers le monde.

Outre trois dates cette année à Londres, une rencontre a eu lieu en Australie en ce début de saison, "un immense succès", a jugé Goodell, même si "le voyage a été long".

AFP/VNA/CVN