Hô Chi Minh-Ville recense deux décès dus au COVID-19

Deux patients souffrant de pathologies sous-jacentes graves sont décédés après avoir contracté le COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville, alors que le nombre d’infections a presque triplé ces dernières semaines. Ces décès sont survenus parmi des patients traités en unité de soins intensifs et présentant de graves comorbidités.

L’un des patients décédés était un homme né en 1972, atteint de leucémie myéloïde aiguë, de choc septique, de pneumonie, de défaillance multiviscérale, d’insuffisance cardiaque et d’antécédents de tuberculose pulmonaire. L’autre patiente, née en 1979, souffrait d’un choc septique, d’une pneumonie nécrosante, d’une pyélonéphrite, d’hypertension, de diabète et d’un pneumothorax.

Les deux patientes ont été testées positives au SARS-CoV-2 pendant leur traitement.

La ville a enregistré 79 nouveaux cas de COVID-19 entre le 19 et le 25 mai, soit près de trois fois la moyenne hebdomadaire des quatre semaines précédentes. Depuis la 16e semaine épidémiologique, le nombre de cas confirmés a augmenté rapidement après une période de faible activité.

De janvier à ce jour, Hô Chi Minh-Ville a signalé 204 cas, soit une baisse de 43% par rapport à la même période 2024.

Le séquençage génomique réalisé par l’Hôpital des maladies tropicales et l’Unité de recherche clinique de l’Université d’Oxford (OUCRU) a révélé que le variant NB.1.8.1 est la souche prédominante parmi les hospitalisations récentes.

Ce variant, qui se propage également dans la région du Pacifique occidental, ne s’est pas révélé plus virulent que les souches précédentes. Cependant, l’Organisation mondiale de la Santé a classé le variant NB.1.8.1 comme variant sous surveillance (VUM) en attendant une évaluation plus approfondie.

Les autorités sanitaires de la ville ont demandé à toutes les unités médicales de rester vigilantes et préparées à d’éventuelles flambées épidémiques. Les hôpitaux ont reçu pour consigne d’assurer un diagnostic, un traitement et une prise en charge rapide des patients atteints du COVID-19.

Le ministère de la Santé a exhorté la population à rester calme mais vigilante, recommandant des mesures préventives de base telles que le port du masque dans les lieux publics et les établissements de santé, la prévention des rassemblements inutiles et le maintien de l’hygiène et de la santé générale.

Les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques ou malignes, ont été invitées à limiter leurs contacts avec les zones bondées ou mal ventilées et à consulter rapidement un médecin en cas d’apparition de symptômes.

