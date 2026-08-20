Mont Bà Den : Tây Ninh renforce les contrôles des activités touristiques non autorisées

Les autorités de la province de Tây Ninh (Sud) renforcent les contrôles afin de prévenir les activités touristiques et commerciales non autorisées dans les zones forestières du mont Bà Den, notamment les circuits de trekking, d’exploration forestière et de camping payant organisés spontanément.

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Photos : VNA/CVN

Le 19 août, le Comité de gestion de la zone touristique nationale du mont Bà Den, dans la province de Tây Ninh (Sud), a publié un avis recommandant aux organisations et aux particuliers de ne pas organiser de leur propre initiative des services touristiques ou des activités commerciales dans les zones forestières sans l’autorisation des propriétaires.

Selon Trân Thi Thu Hang, vice-directrice du Comité de gestion de la zone touristique nationale du mont Bà Den, certaines organisations et certains particuliers ont récemment fait la promotion, recueilli des inscriptions et organisé des excursions de trekking, d’exploration forestière et de camping payant sur des itinéraires et dans des zones non autorisés.

Elle a souligné que ces activités spontanées et non autorisées, notamment lorsqu’elles présentent un caractère aventureux, comportent non seulement des risques pour la sécurité des visiteurs, mais portent également atteinte à la protection des forêts et à la préservation de la nature. Elles compliquent en outre considérablement les opérations de recherche, de sauvetage et de secours en cas d’incident.

Face à cette situation, le Comité de gestion a affirmé qu’il n’organisait, ne s’associait ni ne coopérait avec aucune partie pour fournir des services illégaux de trekking ou de camping.

Les forces compétentes intensifieront par ailleurs les contrôles et établiront des dossiers en vue de sanctionner strictement les infractions, conformément au décret N°146/2026/NĐ-CP du 6 mai 2026 du gouvernement relatif aux sanctions administratives dans le secteur forestier.

En vertu de ce texte, l’organisation d’activités de visite ou de tourisme en forêt sans l’autorisation du propriétaire est passible d’une amende de 4 à 6 millions de dôngs (article 11, alinéa 1, point a). L’organisation sans autorisation d’activités commerciales de services touristiques en forêt est passible d’une amende de 6 à 10 millions de dôngs (article 11, alinéa 2, point a).

Surnommé le "toit du Sud" du Vietnam, le mont Bà Den culmine à 986 m d’altitude. Cette célèbre destination touristique attire chaque année des millions de visiteurs grâce à ses paysages naturels spectaculaires et à son espace culturel et spirituel singulier.

Le site est aujourd’hui équipé d’un réseau moderne de téléphériques ainsi que d’infrastructures et d’aménagements paysagers développés de manière cohérente, permettant aux visiteurs d’accéder facilement au sommet et de profiter en toute sécurité et dans de bonnes conditions de la beauté naturelle du site.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Tây Ninh, les sites et attractions touristiques de la province devraient accueillir quelque 6,38 millions de visiteurs au cours des huit premiers mois de 2026, soit une hausse de 11% sur un an et 63,8% de l’objectif annuel. Parmi eux, environ 125.000 seront des visiteurs internationaux.

Depuis janvier, les recettes touristiques de la province sont estimées à 5.600 milliards de dôngs, en hausse de 36% sur un an, soit 70% de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année.

VNA/CVN