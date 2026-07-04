Tây Ninh

Le mont Bà Den déploie une stratégie de sauvegarde pour les douc à pattes noires

Au-delà de son attrait touristique, le mont Bà Den à Tây Ninh (Sud) abrite un écosystème forestier précieux, où le douc à pattes noires trouve un habitat protégé. Cette stratégie de sauvegarde illustre la volonté de préserver cette espèce endémique de l’Indochine.

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Photo : VNA/CVN

Au cœur de l'écosystème forestier naturel du mont Bà Den, dans la province de Tây Ninh (Sud), des groupes de douc à pattes noires (Pygathrix nigripes) évoluent avec agilité dans la canopée, témoignant de la richesse exceptionnelle de la biodiversité locale.

Une récente enquête scientifique jette les bases d'une stratégie de conservation à long terme pour ce primate rare, classé parmi les espèces les plus menacées au monde.

Bien que le mont Bà Den soit avant tout une destination touristique emblématique de Tây Ninh, il abrite également un écosystème forestier naturel de grande valeur écologique. Ce massif constitue un habitat stable et protégé pour le douc à pattes noires, une espèce endémique de l'Indochine.

Photo : VNA/CVN

Lors d'un séminaire de consultation organisé par le comité de gestion de la zone touristique nationale du mont Bà Den, experts et gestionnaires ont dressé un état des lieux de cette espèce, classée en "danger critique d'extinction" sur la Liste rouge 2025 de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le Vietnam compte trois espèces de doucs, mais le douc à pattes noires figure dans le groupe IB des espèces rares et précieuses bénéficiant du plus haut niveau de protection prévu par la législation nationale.

Selon Nguyên Thanh Tùng, représentant du Centre pour la conservation de la nature et du développement, cette évaluation s'est appuyée sur des méthodes de pointe combinant des patrouilles au sol, des pièges photographiques et des drones équipés de caméras thermiques, permettant d'observer les animaux sans perturber leur comportement naturel.

Les résultats du recensement sont particulièrement encourageants. Les chercheurs ont recensé 118 individus répartis en six groupes, vivant principalement dans des forêts situées entre 300 et 900 m d'altitude. Des jeunes ont été observés dans chacun de ces groupes, les individus immatures représentant plus de 45% de la population recensée. Cette structure démographique témoigne d'une bonne dynamique de reproduction de l'espèce et confirme que les forêts du mont Bà Den constituent un habitat favorable à de nombreuses espèces animales indigènes, contribuant ainsi au maintien de la biodiversité dans le Sud-Est du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors du colloque, les scientifiques ont partagé leurs expériences en matière de conservation des primates au Vietnam et présenté des modèles de conservation mis en œuvre avec succès dans certaines régions. Ils ont également proposé des solutions pour la gestion et la restauration d'habitats adaptés aux conditions des forêts du mont Bà Den.

Outre le renforcement de la sensibilisation auprès des populations locales et l'intensification des patrouilles forestières, les experts ont proposé la mise en place de "ponts de canopée" pour faciliter les déplacements des singes, favoriser les échanges génétiques entre les groupes et élargir leur habitat à l’avenir.

Les premiers résultats de l'enquête offrent un aperçu relativement complet de l'état de la population de doucs à pattes noires au mont Bà Den. Ils constituent une base essentielle pour permettre à Tây Ninh de poursuivre la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la gestion et la protection des forêts, la conservation de la faune sauvage et la préservation de la biodiversité propre à cette région.

VNA/CVN