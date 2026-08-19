Les tarifs aériens s’assagissent pour la Fête nationale, les voyageurs s’adaptent

Les prix des billets d’avion sur plusieurs liaisons intérieures majeures ont baissé de 100.000 à 200.000 dôngs par trajet simple pour la prochaine période de vacances de la Fête nationale, les compagnies aériennes ayant ajouté des vols et des sièges, offrant ainsi aux passagers plus de flexibilité pour modifier leurs plans de voyage et maîtriser leurs dépenses.

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Les tarifs aériens pour les vacances de la Fête nationale, le 2 septembre, ont commencé à baisser par rapport au début du mois d’août, suite à l’ajout de centaines de milliers de sièges par les compagnies aériennes. Bien que les prix restent supérieurs à la normale, cette baisse permet aux voyageurs de mieux maîtriser leur budget et de trouver des horaires de départ plus adaptés ; certaines familles délaissent ainsi la route au profit de l’avion.

Photo : VNA/CVN

Les plateformes de réservation affichent des tarifs pour des vols aller simple entre Hô Chi Minh-Ville et Huê ou Dà Nang aux alentours de 1,9 million de dôngs. Les billets pour Nha Trang et Dà Lat débutent à environ 1,4 million de dôngs pour le premier jour des vacances, tandis que les tarifs entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoi oscillent entre 1,5 et 2 millions de dôngs, selon la compagnie et l’heure de départ.

Les vols au départ de Hô Chi Minh-Ville vers Vinh et Thanh Hoa coûtent environ 1,6 million de dôngs, alors que les tarifs au départ de Hanoi vers Dà Nang et Phu Quôc varient de 697.000 à 1,9 million de dôngs par trajet.

Cette augmentation de la capacité offre davantage de choix en matière de tarifs et d’horaires ; des billets moins chers sont généralement disponibles pour les vols très tôt le matin ou tard le soir, ainsi que pour les retours en dehors des périodes de forte affluence. Il est conseillé aux voyageurs, et aux familles en particulier, de comparer les prix finaux, car les frais liés aux bagages en soute, au choix du siège et aux repas peuvent considérablement alourdir le tarif affiché.

Diversifiier les offres tarifaires avantageuses

À l’approche des vacances, les compagnies aériennes ont renforcé leur capacité sur les lignes très fréquentées. Le groupe Vietnam Airlines (comprenant Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO) a ajouté 60.000 sièges, portant sa capacité totale à près de 725.000 places.

Le groupe prévoit d’assurer plus de 3.600 vols, soit une hausse de 25% sur un an, en privilégiant les liaisons reliant Hanoi et Hô Chi Minh-Ville à Dà Nang, Cam Ranh, Huê, Dà Lat et Phu Quôc.

De son côté, Vietjet prévoit d’ajouter 82.000 sièges — l’équivalent d’environ 400 vols — sur ses réseaux domestique et international. Entre le 26 août et le 5 septembre, la compagnie assurera plus de 4.400 vols, avec une capacité accrue sur les lignes reliant Hanoi et Hô Chi Minh-Ville aux principales destinations touristiques.

Au total, le groupe Vietnam Airlines et Vietjet ajoutent 142.000 sièges pour cette période de vacances, offrant ainsi aux passagers un plus large choix de tarifs et d’horaires de départ, tout en contribuant à mieux répartir la demande sur plusieurs jours.

L’aéroport international de Tân Son Nhât a porté sa capacité de traitement à 46 décollages et atterrissages par heure, entre 6 h et 23 h, jusqu’au 6 septembre. Les compagnies aériennes vietnamiennes devraient proposer environ 7,27 millions de sièges en août, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.

Les compagnies proposent également des tarifs promotionnels. La campagne «Hello Autumn» de Vietnam Airlines offre des réductions allant jusqu’à 25% sur les vols intérieurs, tandis que les tarifs aller-retour pour l’international débutent à 4,95 millions de dôngs (taxes et frais inclus, sous réserve de conditions). Vietjet propose aussi des promotions sur certaines lignes et catégories tarifaires.

Les réseaux domestique et international s’étoffent également. Vietnam Airlines a inauguré sa liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo le 16 août, tandis que VASCO reprendra ses vols quotidiens aller-retour entre Cân Tho et Dà Lat à partir du 19 août. Vietjet prévoit de rétablir cinq liaisons vers Dà Lat au départ de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh et Dà Nang.

VNA/CVN