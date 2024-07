Hanoï

Mobilisation de plus de deux milliards de dôngs pour aider les enfants handicapés

Au cours des six premiers mois de 2024, l’Association de secours aux enfants handicapés de Hanoï a mobilisé plus de deux milliards de dôngs, dont 1,4 milliard provenant de projets tels que "Step Forward" de la Blue Dragon Children's Foundation (Australie) et le projet de l’Association Fraternité Europe Asie (France), entre autres.

Photo : ASEH/CVN

Le Comité permanent de l’Association de secours aux enfants handicapés de Hanoï coordonne en étroitement collaboration avec l’hôpital de réadaptation de Hanoï l’examen et le traitement des enfants handicapés ; les consultations, la distribution de médicaments et la remise de cadeaux à plus de 600 jeunes défavorisés des collèges Nguyên Dinh Chiêu et Xa Dàn, de l’école primaire Binh Minh et du centre Espoir.

En outre, l’association se coordonne avec le secteur de l'éducation et de la formation pour mobiliser les enfants handicapés sont encore en mesure de fréquenter l’école dans des conditions d’apprentissage adaptées. Elle travaille notamment avec l'école professionnelle de cuisine, tourisme et mode de Hanoï à l’organisation de cours pour enfants handicapés durant l’année en cours.

L’association célébrera prochainement des "Bonnes personnes, bonnes actions" exemplaires dans la prise en charge et l’éducation des enfants handicapés de la ville, organisera des échanges entre les écoles et les centres de formation et continuera à travailler avec les sponsors pour maintenir les activités de soutien et de soins aux enfants handicapés tout en recherchant de nouvelles sources de financement pour ses activités.

Parallèlement, elle organisera une équipe de médecins pour examiner les enfants handicapés dans un certain nombre d’unités, maintiendra des examens et consultations réguliers et gratuites pour les enfants handicapés à l'hôpital de réadaptation de Hanoï ainsi que des classes culturelles et d’orientation professionnelle pour les jeunes défavorisés dans différents centres et écoles.

Anh Duc/CVN