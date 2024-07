Un clip vidéo appelle à la protection des oiseaux sauvages

>> Des paysans dévoués aux oiseaux sauvages

>> Des solutions urgentes pour préserver les oiseaux sauvages et migrateurs au Vietnam

>> Pour la survie des oiseaux migrateurs

Photo : VNA/CVN

Le clip expose des moments obsédants et cruels de la destruction généralisée des animaux à plumes, ne donnant qu'un aperçu des actes qui prévalent dans de nombreuses localités du pays.

Le Vietnam fait partie des 25 pays ayant la plus riche diversité d’espèces d’oiseaux sauvages au monde. Cependant, le braconnage et le commerce illégal constituent de graves menaces pour des centaines d'espèces d'oiseaux indigènes et migrateurs dans le pays. Dans des localités telles que Quang Ninh, Thai Binh au Nord et Thua Thiên Huê au Centre, les braconniers emploient des méthodes sophistiquées, notamment des leurres et des dispositifs imitant le chant des oiseaux pour attirer les animaux, suivis par des filets, des pièges ou des fusils pour les capturer. Cette chasse effrénée met gravement en péril la biodiversité du Vietnam.

En 2023, l’ENV a documenté plus de 1.000 violations en ligne impliquant 163.185 oiseaux illégalement annoncés et commercialisés. Le nombre réel de ces violations était probablement beaucoup plus élevé.

La vice-directrice d'ENV, Bùi Thi Hà, a souligné que parallèlement aux efforts actuels, les villes et provinces doivent développer des stratégies plus efficaces pour lutter contre les violations liées aux oiseaux, en particulier le commerce illégal par les restaurants, dans les marchés traditionnels et sur les plateformes en ligne.

L'ENV exhorte le public à signaler les violations concernées à sa ligne d'assistance téléphonique gratuite 18 00 15 22.

VNA/CVN