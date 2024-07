La ministre de l'Intérieur en visite de travail en République de Corée

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le professeur Kim Chae Hwan, président de NHI (National Human Resources Development Institute), la ministre Pham Thi Thanh Trà lui a proposé de partager des résultats obtenus dans le domaine de la formation de fonctionnaires et du développement des talents nationaux, notamment des expériences en matière de formation et de développement des ressources humaines du secteur public…

Le président du NHI a présenté à la délégation vietnamienne les tâches de son Institut, espérant que son établissement et le ministère vietnamien de l'Intérieur, l'Académie nationale de l'administration publique du Vietnam en particulier, continueraient à renforcer leur coopération dans la formation de fonctionnaires et employés publics, ainsi que dans d’autres questions d’intérêt commun.

La délégation vietnamienne a également rendu visite à l’Institut supérieur sud-coréen des sciences et technologies (Korea Advanced Institute of Science and Technology - KAIST), où la ministre vietnamienne a déclaré souhaiter en savoir plus sur son modèle de formation.

Le 16 juillet, la ministre Pham Thi Thanh Trà a rencontré le ministre de la Gestion du Personnel, Jeong Won-yeon.

Les deux parties ont discuté du développement de la fonction publique, de l'attraction de personnes talentueuses dans le secteur public, ainsi que de questions relatives aux salaires des fonctionnaires et des employés publics.

Elle a également travaillé avec les autorités de Séoul sur les questions liées aux villes intelligentes.

VNA/CVN