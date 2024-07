Procès de l’affaire survenue au Département du registre et à ses antennes

>> Ouverture du procès en première instance de l’affaire Van Thinh Phat

>> Le procès en appel de l’affaire de Viêt A s’ouvre à Hanoï

>> Affaire de Viêt A : peines réduites en appel pour Nguyên Thanh Long et cinq autres accusés

Photo : VNA/CVN

Selon une décision du Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville, 254 personnes sont jugées en première instance pour "Donner des pots-de-vin", "Recevoir des pots-de-vin", "Courtage de pots-de-vin", "Faux au travail", "Produire, acheter, vendre, échanger ou donner des logiciels à des fins illégales", "Intrusion illégale dans le réseau informatique, le réseau de télécommunications ou des moyens électroniques d'autrui", "Contrefaçon de sceaux et de documents d'agences et d'organisations", "Utilisation de faux documents d'agences et d'organisations", "Appropriation frauduleuse de biens", "Détournement de biens" et "Abus de fonctions et de pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles".

L’affaire concerne un montant total des pots-de-vin de plus de 40 milliards de dôngs.

Parmi les accusés figurent Trân Ky Hinh et Dang Viêt Hà, anciens directeurs du Département du registre du Vietnam.

Le procès devrait durer trois mois.

VNA/CVN